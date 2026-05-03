"Chino" Ríos reconoció incidente en bar de Vitacura y ofreció disculpas

El extenista chileno Marcelo "Chino" Ríos confirmó un incidente ocurrido en el local Taringa, en Vitacura, y realizó un descargo público a través de sus redes sociales.

"Lamento mucho lo ocurrido anoche en el local Taringa", escribió el otrora número uno del mundo en una publicación en Instagram, donde reconoció lo sucedido y ofreció disculpas.

"Es verdad que se me pasaron las copas y quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local en sí; y a mi polola, porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías", agregó Ríos en su mensaje.

El episodio generó revuelo luego de que registros difundidos en redes sociales mostraron al exdeportista en las inmediaciones del bar Taringa de Vitacura, donde debió intervenir personal de seguridad ciudadana y Carabineros tras una discusión que subió de tono y una caída que le provocó una lesión en la frente.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el procedimiento no pasó a mayores y no dejó personas detenidas.