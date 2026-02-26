Xiamen inaugura temporada de cruceros 2026 con más de 2.200 turistas por Año Nuevo chino

La ciudad china de Xiamen dio inicio oficial a su temporada de cruceros 2026, con la llegada del buque internacional Thetis Navigator de Star Cruises a la Terminal Internacional de Cruceros.

Más de 2.200 pasajeros desembarcaron en el puerto, en plena celebración del Año Nuevo chino, impulsando el turismo receptivo en la provincia de Fujian.

El arribo coincidió con el tercer día del primer mes lunar y transformó la terminal en un espacio cultural dedicado a las tradiciones de Minnan, la identidad histórica del sur de Fujian.

Un puerto que apuesta por el turismo internacional

La llegada del Thetis Navigator no fue un evento aislado. Entre febrero y abril de 2026, el crucero operará nueve itinerarios en la ruta "Hong Kong-Xiamen-Hong Kong".

A partir de abril, el Adora Mediterranean sumará cuatro rutas adicionales desde Xiamen, incluyendo viajes cortos, recorridos multicountry y cruceros de larga distancia.

Las proyecciones son claras:

Cerca de 100 recaladas de cruceros en 2026.

de cruceros en 2026. Más de 150.000 pasajeros estimados.

En 2025, el puerto registró 92 cruceros y 130.000 viajeros, con alzas interanuales de 48% y 37% respectivamente.

El crecimiento del turismo de cruceros en Xiamen se consolida como una estrategia clave dentro de la apertura internacional de la ciudad.

Año Nuevo chino con sello cultural Minnan

Durante la recepción, los pasajeros fueron recibidos con danzas del león, tambores tradicionales y representaciones culturales del sur de Fujian.

En espacios interactivos, los visitantes pudieron imprimir sobres rojos personalizados, escribir el carácter chino "福" (fortuna) y participar en actividades vinculadas al patrimonio cultural inmaterial.

La Oficina Municipal de Desarrollo Turístico lanzó la iniciativa "Año del Patrimonio Cultural Inmaterial", orientada a integrar experiencias visibles y participativas para los turistas extranjeros.

Facilidades para viajeros extranjeros

Xiamen ha implementado nuevas medidas para mejorar la experiencia del visitante internacional.

Desde el 17 de febrero, ciudadanos de Reino Unido y Canadá pueden ingresar sin visa. Además, se lanzó el mini-programa digital "Paquete de Servicios para Visitantes", que permite generar un código QR con:

Registro de alojamiento

Acceso al metro

Servicios médicos temporales

También se incorporó un sistema de devolución de impuestos bajo el modelo "una factura, un paquete, un código", agilizando el reembolso del IVA.

La calle comercial Zhongshan fue declarada primera "zona amigable para el turismo internacional" en la provincia, con atención multilingüe y aceptación de tarjetas extranjeras.

Xiamen como puerta estratégica del sur de China

Seleccionada como ciudad piloto para el desarrollo de un entorno de consumo internacionalizado, Xiamen busca posicionarse como un hub regional para el turismo internacional en China.

El inicio de la temporada de cruceros 2026 refuerza esa estrategia, combinando infraestructura portuaria, promoción cultural y servicios digitales para visitantes.

En un contexto donde el turismo asiático vuelve a expandirse tras años de restricciones, el puerto de Xiamen emerge como uno de los puntos clave del sur del país.