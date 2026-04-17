Xiamen supera los 5.000 vuelos hacia países de la Franja y la Ruta

El Aeropuerto de Xiamen, en la provincia china de Fujian, superó los 5.000 vuelos de pasajeros hacia países de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en lo que va de 2026, según datos de la aduana local publicados al 11 de abril.

En total, se registraron 5.026 vuelos de ida y vuelta, alcanzando este hito nueve días antes que el año pasado, en un contexto de crecimiento sostenido del tráfico aéreo internacional.

El flujo de pasajeros también mostró una tendencia al alza: 771.300 personas viajaron en estas rutas, con incrementos interanuales de 12,01% en vuelos y 14,9% en pasajeros. El dato confirma el rol de Xiamen como hub aéreo regional clave en el sureste de China, con impacto en la conectividad hacia Asia y otras regiones.

Más rutas y conexiones estratégicas

Actualmente, el aeropuerto opera 16 rutas de pasajeros hacia países de la Franja y la Ruta, conectando con 11 destinos, entre ellos Singapur, Malasia, Vietnam y Camboya. En transporte de carga, mantiene cinco rutas activas hacia mercados como Filipinas, Vietnam y Luxemburgo.

Estas conexiones representan el 55,17% del total de rutas de pasajeros y el 35,71% de las rutas de carga del aeropuerto, lo que refleja la relevancia creciente de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en la planificación aérea de la ciudad.

Durante el primer trimestre de 2026, la aduana del aeropuerto supervisó más de 4.800 vuelos en estas rutas, con un crecimiento interanual del 7,24%.

Experiencia del pasajero y servicios integrados

Para facilitar el tránsito de viajeros internacionales, el aeropuerto implementó en la Terminal T3 el primer centro integral de servicios para visitantes extranjeros de la provincia de Fujian.

Este espacio reúne funciones de control fronterizo, turismo, telecomunicaciones y pagos en un solo lugar, bajo un sistema de "ventanilla única". La medida busca agilizar procesos y mejorar la experiencia de quienes llegan desde el extranjero, en línea con el aumento del tráfico aéreo internacional.

Además, se ha fortalecido una red de transporte integrada que combina rutas marítimas, terrestres, aéreas y ferroviarias, lo que permite conexiones más eficientes tanto para pasajeros como para carga.

Intercambio comercial: de América Latina a Asia

Las rutas vinculadas a la Franja y la Ruta no solo impulsan el turismo y los viajes de negocios, sino también el comercio internacional. En el primer trimestre, el aeropuerto registró 294 vuelos de carga en estas rutas, transportando más de 8.100 toneladas.

Entre los productos que llegan a China destacan alimentos importados como cerezas y salmón desde Sudamérica -incluido Chile-, además de cangrejos y durianes del sudeste asiático. En sentido inverso, se exportan bienes chinos como equipos electrónicos, vestuario y productos de consumo.

Este flujo refuerza el papel de Xiamen como punto de entrada y salida para el comercio global, con efectos concretos para economías exportadoras como la chilena, especialmente en sectores como el agroalimentario.