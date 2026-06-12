09:06 - | El campeón del mundo con Alemania apoyó a México con un perfecto español. "Una cerveza por favor": Thomas Muller y Jurgen Klopp disfrutaron del triunfo de México #CooperativaMundial https://t.co/kBC9nWhe5V pic.twitter.com/FNOYac2Rri — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

09:06 - | La medida se prolongará hasta el 16 de julio, fecha en que finaliza la Copa del Mundo Presidente de Ecuador anunció una rebaja en el precio de la cerveza con motivo del Mundial #CooperativaMundial https://t.co/LT2IfblC3X pic.twitter.com/jcEKIbRCRx — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

08:10 - | Mira los detalles del duelo que jugarán Canadá y Bosnia Canadá buscará estrenar su Mundial en casa y evitar una sorpresa de Bosnia #CooperativaMundial https://t.co/ocM96EW9PV pic.twitter.com/9l99E68an4 — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026