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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

La segunda jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Viernes 12 de junio

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Canadá vs. Bosnia-Herzegovina. 15:00 horas. BMO Field, Toronto. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

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Estados Unidos vs. Paraguay. 21:00 horas. SoFi Stadium. Los Angeles. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

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