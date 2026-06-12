La segunda jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
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Viernes 12 de junio
Grupo B
Canadá vs. Bosnia-Herzegovina. 15:00 horas. BMO Field, Toronto. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
Grupo D
Estados Unidos vs. Paraguay. 21:00 horas. SoFi Stadium. Los Angeles. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
09:06 - | El campeón del mundo con Alemania apoyó a México con un perfecto español.
"Una cerveza por favor": Thomas Muller y Jurgen Klopp disfrutaron del triunfo de México #CooperativaMundial https://t.co/kBC9nWhe5V pic.twitter.com/FNOYac2Rri— Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026
09:06 - | La medida se prolongará hasta el 16 de julio, fecha en que finaliza la Copa del Mundo
Presidente de Ecuador anunció una rebaja en el precio de la cerveza con motivo del Mundial #CooperativaMundial https://t.co/LT2IfblC3X pic.twitter.com/jcEKIbRCRx— Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026
08:10 - | Mira los detalles del duelo que jugarán Canadá y Bosnia
Canadá buscará estrenar su Mundial en casa y evitar una sorpresa de Bosnia #CooperativaMundial https://t.co/ocM96EW9PV pic.twitter.com/9l99E68an4— Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026
08:09 - | Revisa la previa del duelo entre Estados Unidos y Paraguay
Paraguay desafía al anfitrión Estados Unidos en su regreso a un Mundial #CooperativaMundial https://t.co/0ZzduuadMf pic.twitter.com/4b6QizuXZY— Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026
08:06 - | Así se juega la segunda jornada del Mundial 2026