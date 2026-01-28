Caballo llorón: el juguete viral del Año Nuevo Chino que nació de un error

A semanas del inicio del Año Nuevo Chino 2026, el Año del Caballo según el zodíaco, un inesperado juguete se convirtió en fenómeno viral en China. Se trata del "crying horse" o caballo llorón, un peluche rojo que, lejos de transmitir alegría festiva, muestra una expresión triste debido a un error humano durante su fabricación en el mercado mayorista de Yiwu, uno de los mayores centros de comercio del país.

El juguete fue diseñado como decoración para la Fiesta de la Primavera, que comenzará el 17 de febrero, pero una costura mal hecha cambió su sonrisa por una mueca hacia abajo. Lejos de ser retirado del mercado, el peluche ganó popularidad en redes sociales chinas y hoy es uno de los productos más buscados en estas fechas.

De Yiwu a las redes: cómo nació el "crying horse"

La historia del caballo llorón comenzó en Yiwu International Trade City, donde la comerciante Zhang Huoqing, dueña de la tienda Happy Sister, detectó el error en uno de los lotes. "Un trabajador le cosió la boca al revés por accidente", explicó a la agencia Reuters.

Aunque inicialmente ofreció un reembolso, el cliente nunca devolvió el producto. Poco después, imágenes del peluche comenzaron a circular en internet y el error se transformó en virtud. Ante la creciente demanda, Zhang decidió seguir produciendo la versión triste, que hoy se vende por unos 25 yuanes (alrededor de tres euros) y también está disponible en plataformas como AliExpress.

Un símbolo del trabajo moderno en China

Más allá de lo anecdótico, el juguete viral del Año Nuevo Chino conectó con una sensación extendida entre jóvenes trabajadores chinos. En redes sociales, muchos lo interpretan como una representación del cansancio y la presión laboral. "El crying horse eres tú en el trabajo; el que sonríe, tú después del trabajo", resume la comerciante.

Para Lou Zhenxian, otra vendedora de Yiwu, el atractivo del peluche no está en su estética, sino en su carga emocional. "Es feo, pero es el tipo de valor emocional que buscan los jóvenes hoy", señala.

Una lectura que dialoga con debates actuales sobre jornadas extensas y equilibrio entre trabajo y vida personal en China.

Juguetes "feo-bonitos" y cultura pop china

El caballo llorón se inscribe en la tendencia de los juguetes llamados feo-bonitos, figuras que rompen con los cánones tradicionales de ternura y que han ganado espacio en la cultura pop china. Ejemplo de ello son los Labubu, lanzados en 2019 por la empresa Pop Mart, y muy populares entre jóvenes urbanos.

En Yiwu, comerciantes con décadas de experiencia coinciden en que el fenómeno no tiene precedentes recientes. "Hoy, casi todo el que entra pregunta por el crying horse", comenta uno de ellos. En la tienda Happy Sister, los estantes se vacían rápidamente y los empleados reponen sin pausa.

Un reflejo del Año del Caballo en clave moderna

En pleno auge de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, el éxito del caballo llorón muestra cómo un objeto cotidiano puede convertirse en espejo de la realidad social. Como resume su creadora accidental, Zhang Huoqing: "Este peluche encaja a la perfección con la vida de la gente trabajadora moderna".

Una historia mínima, nacida de un error, que explica por qué este juguete viral chino terminó siendo mucho más que un adorno festivo.