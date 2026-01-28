Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo aprobó nueva salida del delantero Cristián Zavala

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club autorizó la negociación para su traspaso a Coquimbo Unido, poniendo fin al tercer ciclo del atacante en la institución "alba".

Colo Colo aprobó nueva salida del delantero Cristián Zavala
El delantero Cristián Zavala no continuará en Colo Colo. El club aprobó su salida y ya negocia el préstamo del jugador con Coquimbo Unido, poniendo fin a su tercer ciclo en el equipo.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, la dirigencia "alba" dio luz verde para que el atacante continúe su carrera profesional en el cuadro "pirata", donde fue campeón.

De esta forma, el extremo pone fin a su tercera etapa en el Estadio Monumental, donde no logró consolidarse como titular indiscutido.

Su partida al cuadro "pirata" le permitirá mantener la línea de lo hecho en el 2025, cuando alzó el título.

