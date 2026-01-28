Kast afirmó que la unidad regional es una "obligación" y pidió "cruzar fronteras ideológicas"

El Presidente electo, José Antonio Kast, aseguró este miércoles en Panamá que Latinoamérica "no está estancada por falta de ideas" sino por "falta de carácter", y pidió a sus gobiernos trabajar por la unidad y "cruzar fronteras ideológicas y nacionales".

"Durante décadas hemos acumulado diagnósticos impecables, papers brillantes y discursos correctos. Y, sin embargo, millones de latinoamericanos siguen atrapados entre la pobreza, la informalidad, la inseguridad y el miedo (...) Es un fracaso político", indicó Kast durante la inauguración del II Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se celebra en la capital panameña.

"Han fallado gobiernos de todos los signos, parlamentos y expertos", reconoció el exdiputado, y agregó: "Cuando más de 7 millones de venezolanos han tenido que huir de su país, hemos fallado como región. Cuando millones de latinoamericanos trabajan toda su vida y siguen siendo pobres, hemos fallado. Cuando barrios completos están controlados por bandas criminales, hemos fallado".

"Un presidente no administra una trinchera"

En su discurso, Kast enfatizó que la unidad regional es una "obligación institucional" y que esta "no significa renunciar a lo que uno cree".

"Un presidente no administra una trinchera, lidera una nación", apuntó el abogado, que recordó la reunión que tuvo en la víspera con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Pese a tener "diferencias profundas" con el brasileño, Kast afirmó que hablaron sobre "cómo defender los intereses de nuestros pueblos y cómo, aun desde miradas distintas, podemos construir cooperación real".

"La política no puede seguir siendo un campo de batalla permanente mientras los ciudadanos pagan el costo (...) ha llegado la hora de cruzar fronteras, no solo ideológicas, también nacionales", agregó.

Latinoamérica, concluyó, tiene que entender que "ningún país se salva solo en un mundo cada vez más competitivo y más duro. La fragmentación nos debilita".

El foro, considerado el 'Davos latinoamericano', es organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF y el Gobierno de Panamá.

Este jueves viajará a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) junto a su futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Posteriormente, la gira continuará por Europa, con paradas confirmadas en Bélgica, Italia y Hungría.