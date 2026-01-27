Pollo Castillo intentó vender un Indio Pícaro en "El precio de la historia": Recibió irrisoria oferta

El influencer Pollo Castillo visitó el popular local del programa "El precio de la historia" con la esperanza de vender un "tesoro" nacional: una réplica del Indio Pícaro.

Según publicó en un video en redes sociales, en un reciente viaje a Las Vegas junto a Simón Espinoza ("En volá") concurrió a la casa de empeño "Pawn Star" de Rick Harrison y compañía.

Pese a que no encontró a los famosos vendedores, Castillo si pudo interactuar con uno de los encargados de la tienda, a quien le relató el origen de la figura. "Es un símbolo de mi país y este es uno de los primeros, es de 1960", dijo con seguridad.

"La leyenda dice que si tu lo levantas, cosas buenas van a pasar", le contó al vendedor, quien hizo la prueba y se encontró con una sorpresa.

Sin embargo, rechazó la clásica figura local asegurando que "no trabajamos con supersticiones". De igual forma le ofreció comprar el Indio Pícaro por un centavo (poco más de $8), lo que fue aceptado por Pollo Castillo.