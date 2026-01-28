Cancillería incumplió su obligación de informar la captura de Fernández Larios, acusa abogada

La abogada Karinna Fernández, querellante en el caso Caravana de la Muerte en Calama, acusó al Ministerio de Relaciones Exteriores de "abdicar su obligación" de informar sobre la captura en Estados Unidos de Armando Fernández Larios, exagente de la DINA requerido en Chile por varias causas de violaciones a los derechos humanos.

Después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunciara la captura del exmilitar en redes sociales ayer martes, el canciller Alberto van Klaveren dijo que éste se encontraba bajo custodia estadounidense "hace bastante tiempo".

"Es el criminal vivo más peligroso y con más información de la DINA. Se encuentra en EE.UU. desde 1987 por un acuerdo que sostuvo con el gobierno norteamericano en el marco del caso (de Orlando) Letelier (...) Es un actor transversal a los diversos episodios represivos, y eso se refleja en que ha sido procesado e incluso condenado en numerosos casos, pero en cinco procesos se ha solicitado exitosamente su extradición por los representantes de las víctimas. Entre ellos, Caravana Calama, Caravana La Serena y Pisagua", detalló la abogada en Lo que Queda del Día.

En ese contexto, la experta en derechos humanos admitió que "nos sorprende mucho esta detención, que en definitiva, como querellantes conocimos a través de las redes sociales del ICE, y nos parece que eso no corresponde a la magnitud de estos delitos".

"La autoridad central en esta materia, la que nos debe una respuesta sobre el tema, es Cancillería. O sea, desde el día en que surgen las (solicitudes de) extradición, cuando la Corte Suprema las ordena en 2016 y 2017, entrega a Cancillería el carácter de autoridad central, y ellos tienen que estar continuamente pidiendo oficios a la autoridad central norteamericana, que es el Departamento de Justicia, respecto de estas detenciones", enfatizó.

Con todo, "entiendo que cualquier detención que se realiza en el extranjero de inmediato tiene que ser puesta en conocimiento de la autoridad consular. Entonces, según mi lógica, en este caso el Consulado debió saber de esta información, transmitirla a Cancillería, y ésta transmitirla a la ministra instructora de estos casos, que es Paola Plaza".

"No es adecuada la respuesta del canciller"

En ese sentido, la abogada dijo discrepar "absolutamente de lo señalado por el canciller", quien sostuvo que no le corresponde precisar la situación legal de Fernández Larios en EE.UU, y que las peticiones de extradición son de competencia exclusiva del Poder Judicial.

Fernández insistió que una vez que las solicitudes son emitidas, "Cancillería periódicamente remite oficios hacia la Corte Suprema informando qué gestiones se hacen en el país respectivo. Entonces, considero que Cancillería ha abdicado esa obligación en este caso. Además, respecto de estos delitos surgen obligaciones adicionales para los Estados, en materia de debida diligencia y deber de perseguir y sancionar. Entonces, me parece que no es adecuada la respuesta del canciller, y que en cualquier caso, ellos debían informar oportuna y rápidamente a la ministra".

Consultada sobre los pasos a seguir desde la parte querellante, la abogada indicó que "estamos centrados en solicitar a la ministra Plaza las órdenes de detención respecto de cada (una de las peticiones de) extradición, y también de requerir que la autoridad central -Cancillería- pida al Departamento de Justicia los antecedentes completos del caso, porque hoy ni siquiera sabemos cuándo lo detuvieron".

"Algo que me interesaría mucho saber es si fue una captura justamente a raíz de las órdenes de extradición, o si -por poner un ejemplo- lo encontraron en el supermercado, y en ese contexto lo detuvieron por ser latino. Y me parece que el Gobierno chileno, y en particular Cancillería, tiene una obligación con nosotros de responder", remarcó.

Por otro lado, "mi segunda preocupación es en qué condiciones Fernández Larios regresa o no a Chile, que podría ser una situación de deportación o un procedimiento de extradición, pero hemos visto que a veces, las deportaciones desde EE.UU. pueden ser a otros países. Entonces, creo que hay una gran incertidumbre que merece ser resuelta por las autoridades competentes".