China Hoy: Cuando los pandas vuelven a casa

Este verano, un programa documental sobre pandas gigantes encabezó las búsquedas más populares en la red social china Weibo. Bajo el hashtag "El panda gigante Xian Xian da el primer paso hacia la naturaleza con su cachorro", muchos usuarios se animaron a hacer comentarios. Uno de ellos decía: "El momento en el que salen de su recinto y se adentran en la naturaleza es realmente asombroso".

El programa documental La familia del panda, producido conjuntamente por Hunan TV, la plataforma de transmisión de video Mango TV y el Centro de Investigación y Conservación del Panda Gigante de China (CCRCGP, por sus siglas en inglés), registró las fascinantes vidas de tres familias de pandas en la base de Shenshuping, la cual forma parte de la Reserva Natural Nacional de Wolong, en la provincia de Sichuan, y está afiliada al CCRCGP.

Los pandas enviados para su entrenamiento en la naturaleza fueron Xian Xian y su hijo mayor. El cachorro demostró fuertes instintos salvajes y pronto enfrentaría el desafío de la supervivencia independiente. Mientras tanto, el hijo menor de Xian Xian venía siendo criado por su madre adoptiva, Rui Rui, en la base de Shenshuping, donde disfrutaba de una vida en cautiverio sin preocupaciones. Estos dos cachorros, que comparten un mismo linaje, se embarcaron en caminos de vida muy diferentes.

Aunque sus vidas puedan tomar caminos diversos, estos, en última instancia, los conducirán al mismo destino. El programa tenía como objetivo concienciar a los espectadores de que la cría en cautiverio, si bien es importante, es solo una parte de las labores por incrementar la población de pandas gigantes salvajes. El objetivo final de la conservación del panda gigante es liberarlo en la naturaleza.

El profesor Pan Wenshi, figura destacada de la biología china e investigador de los pandas gigantes salvajes, dijo alguna vez: "Los pandas han evolucionado a lo largo de millones de años, no con el propósito de entretener a los seres humanos en los zoológicos. Están destinados a nacer, crecer, superar obstáculos, buscar el amor, dar a luz y morir en la naturaleza. Esa es la verdadera esencia de su vida".

Un nuevo intento

Cuando hablamos de la reintroducción de esta especie, nos referimos a la aclimatación y liberación de pandas gigantes criados en cautiverio en sus hábitats históricos. En ese sentido, el CCRCGP ha sido pionero en un método de entrenamiento en el que la madre panda lleva a sus cachorros a la naturaleza.

Algunas personas han cuestionado esta reintroducción al argumentar que arrojar pandas criados a la naturaleza es cruel. "La reintroducción se lleva a cabo después de que la población criada en cautiverio haya crecido hasta un cierto tamaño", explicó a China Green Times Wu Daifu, director de la base de pandas de Hetaoping en Wolong.

Según la Administración Nacional de Silvicultura y Pastizales, en el primer trimestre de este año, la población silvestre total de pandas gigantes en China había aumentado de aproximadamente 1100 en la década de 1980 a casi 1900 en la actualidad, y la población mundial cautiva de pandas gigantes había llegado a 728. En 2021, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) rebajó el estado de amenaza de los pandas gigantes de "en peligro" a "vulnerable", lo que indica que los esfuerzos de conservación vienen sido reconocidos por la comunidad internacional.

Sin embargo, debido a barreras geográficas como grandes ríos, montañas y carreteras, así como a la interferencia humana, los pandas gigantes salvajes se han dividido en 33 subpoblaciones separadas. Entre ellas, 18 subpoblaciones tienen menos de 10 individuos y corren el riesgo de la extinción local.

Para cambiar el estado de pequeñas subpoblaciones al borde de la extinción y garantizar la supervivencia continua de toda la población, el CCRCGP ha estado implementando un programa de reintroducción de pandas gigantes desde 2003.

Antes de ser liberado, un panda gigante debe pasar por múltiples etapas de entrenamiento en la naturaleza durante tres a siete años.

En abril de 2006, el panda gigante macho Xiang Xiang fue liberado en la naturaleza después de haber seguido un entrenamiento. Sin embargo, menos de un año después, su cuerpo fue encontrado en la nieve. Más tarde se determinó que Xiang Xiang había caído desde una altura y había sufrido heridas graves durante una pelea con pandas gigantes nacidos en la naturaleza, lo que provocó su muerte.

El CCRCGP investigó las razones del fracaso de la liberación de Xiang Xiang. El panda gigante comenzó a entrenar en la naturaleza durante su etapa subadulta sin la compañía de su madre. Esto no solo facilitó que Xiang Xiang se volviera dependiente de los humanos, sino que también le impidió aprender suficientes habilidades de supervivencia de su madre. Al mismo tiempo, el bosque de montaña donde fue liberado Xiang Xiang tenía una población saturada y carecía de suficiente espacio para vivir.

Mejores métodos

A partir de ese momento, el CCRCGP comenzó a mejorar su método de entrenamiento en la naturaleza y propuso el modelo dirigido por la madre en 2010. Este entrenamiento se refiere a que el cachorro sigue a su madre desde el nacimiento y va aprendiendo habilidades de supervivencia en la naturaleza.

El 3 de agosto de 2010 llovía intensamente y la panda gigante Cao Cao, que recibía un entrenamiento en la naturaleza, estaba a punto de dar a luz. Sin embargo, su recinto, derrumbado en el terremoto de Wenchuan de 2008, no había sido completamente reconstruido y las fuertes lluvias continuas empeoraban aún más la situación. Afortunadamente, Cao Cao dio a luz a un cachorro macho sano, Tao Tao, quien fue también el primer cachorro de panda gigante del mundo nacido en una base de entrenamiento salvaje.

Tao Tao completó su entrenamiento después de experimentar desastres naturales como tormentas de nieve, fuertes lluvias y deslizamientos de tierra. Bajo la guía de su madre, los instintos salvajes de Tao Tao se fortalecieron y aprendió a enfrentarse a los depredadores, reconocer los animales de su entorno y evitar a los seres humanos.

Después de considerar factores como la densidad de la población, la calidad del hábitat y el área, la biomasa de las especies de bambú que comen los pandas y los antecedentes genéticos de los pandas gigantes liberados, los investigadores seleccionaron el sitio de liberación más apropiado.

El 11 de octubre de 2012, Tao Tao, que tenía 2 años, salió por la puerta de su recinto y desapareció lentamente en un exuberante bosque de bambú en la Reserva Natural de Lizhiping, en la ciudad de Ya'an, provincia de Sichuan. A su liberación le siguieron años de monitoreo y vigilancia.

A finales de 2017, los investigadores descubrieron inesperadamente un panda gigante en estado salvaje, que se confirmó que era Tao Tao. Después de un examen físico, se informó que el panda gozaba de buena salud y estaba creciendo. Fue puesto en libertad nuevamente y llevaba un collar con GPS. Hoy se ha confirmado que Tao Tao ha tenido a sus propios cachorros en la naturaleza.

Hasta ahora, el CCRCGP ha liberado 11 pandas gigantes criados, de los cuales nueve han sobrevivido, lo que da como resultado una tasa de supervivencia de más del 81,8 %. "Esta tasa es mucho más alta que la de otras liberaciones de grandes animales en el medio silvestre a nivel internacional", destacó Wu.

No hay de qué preocuparse

Hubo un momento en el que el programa documental al que hicimos mención al inicio de este artículo se volvió muy emotivo: cuando un cuidador practicante le pregunta a otro más experimentado: "¿Cree usted que los pandas que ha criado lo recordarán?". "Probablemente no. ¿Por qué los pandas deberían recordarnos?", responde Li Dehong, un cuidador de pandas en la base de Shenshuping.

Para Li y sus colegas, su deseo más sincero es que cada panda viva de forma saludable y segura en la vasta extensión de la naturaleza.

La técnica clave para liberar a los pandas cautivos en su hábitat natural implica tres etapas principales: entrenamiento, liberación y seguimiento. Durante los últimos 20 años, generaciones de investigadores han dedicado esfuerzos y sabiduría a esta tarea.

Tras su liberación, los investigadores fortalecen la nutrición de las madres panda. Esto se hace mientras las madres están alejadas de sus cachorros, y un cuidador disfrazado de panda proporciona comida a distancia para garantizar un impacto humano mínimo. El crecimiento, desarrollo y comportamiento de los cachorros son controlados tanto mediante instrumentos como con la observación directa.

"Los pandas gigantes pueden reproducirse y encontrar su hogar en la naturaleza", enfatizó Mu Shijie a la revista Southern Metropolis Entertainment. Mu se unió al equipo de entrenamiento y liberación de pandas en la naturaleza en 2010. Debido a los años de caminar penosamente por montañas y ríos, Mu necesitó someterse a una cirugía para reparar las articulaciones de sus rodillas gravemente desgastadas. Después de criar pandas en la base de Shenshuping durante tres años, se recuperó un poco y solicitó regresar a su puesto a principios de este 2024. "Solo las madres panda pueden enseñar a sus cachorros cómo encontrar comida, agua y refugio, y cómo evitar a los depredadores en la naturaleza. Los humanos no pueden enseñar a los cachorros a ser salvajes", consideró.

A diferencia de la alimentación afectuosa en cautiverio, los pandas que reciben entrenamiento en la naturaleza no saben que un grupo de personas está monitoreando y cuidando su crecimiento y desarrollo, ni dan respuestas emocionales a los monitores. "Esas dificultades no son un gran problema para nosotros. Mientras los pandas y sus cachorros estén sanos en la naturaleza, no importa si tenemos que trabajar más duro", aseguró Mu, cuyo hijo también se ha convertido en un cuidador de pandas gigantes.

Mu contó que al despedirse de Tao Tao, le dijo: "Ahora estás solo. No sé si nos volveremos a encontrar en esta vida. Espero que crezcas de manera saludable y segura en la naturaleza. ¡Usa todas las habilidades que tu madre te enseñó, establece tu propio territorio, reprodúcete y ten una gran familia! ¡Adiós!".

El 24 de julio pasado, en la base de Hetaoping, después de una fuerte tormenta, los torrentes de la montaña se volvieron peligrosos. Mu llevó comida, cruzó el río turbulento y caminó por el sendero de la montaña hasta el área de entrenamiento para garantizar la seguridad de Xian Xian y de su cachorro. Sorprendentemente, incluso bajo la lluvia, el cachorro de Xian Xian trepó a un árbol alto, donde se puso a jugar alegremente. Ese tipo de naturaleza, así como la libertad y la tranquilidad son experiencias que los pandas cautivos rara vez tienen.

En el último episodio del programa documental, propalado en agosto, los cuidadores practicantes finalmente vieron a Xian Xian y a su cachorro mayor en los campos de entrenamiento de pandas gigantes de la segunda fase de la montaña Tiantai: el cachorro de Xian Xian descansaba perezosamente en un árbol de decenas de metros de altura.

