China Hoy: De Shanghai para el mundo

Del 5 al 10 de noviembre se realizó en la ciudad de Shanghai la VI Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés), la cual ha sabido ganarse el reconocimiento de líderes y funcionarios extranjeros por haberse convertido en una excelente vitrina para aprovechar la ventajas del mercado chino, además de impulsar el comercio internacional –muy afectado aún– y promover así el desarrollo económico mundial.

Más allá de las cifras de futuras compras y los volúmenes de adquisiciones, la CIIE es sobre todo una ratificación de la apuesta de China por avanzar firmemente en su apertura de alto nivel y procurar así que la globalización económica sea más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todos. Como ya se ha vuelto una sana tradición, América Latina y el Caribe fue un participante importante de la VI CIIE con sus productos de alta calidad. Año tras año, la región está más cerca de la mesa de los chinos.

LA CIIE TRASPASA FRONTERAS

Ceremonia de inauguración del Pabellón de Alimentos y Agricultura de Estados Unidos en la VI CIIE en Shanghai. (Foto: China Hoy)

Intercambiando tarjetas de presentación, reuniéndose con diversas personas, saludando a viejos y nuevos clientes y discutiendo posibles colaboraciones, Agustín García Rechy estuvo ocupado prácticamente cada día de la VI Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés), que tuvo lugar en Shanghai del 5 al 10 de noviembre.

García Rechy, representante del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, ha participado en todas las ediciones de la CIIE desde la primera en 2018. El Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghai -conocido como el "Trébol de cuatro hojas" y que es la sede de la CIIE– se ha convertido para él en un lugar de encuentro para conocer nuevos amigos y reencontrarse con caras familiares. "China es uno de nuestros mercados más importantes y queremos tener este tipo de cooperación con sus empresas", dijo al semanario Beijing Review.

La CIIE, la primera exhibición internacional de importaciones del mundo, ha logrado en sus cinco ediciones anteriores un valor acumulado de transacciones de casi 350.000 millones de dólares, mientras que aproximadamente 2.000 productos han sido lanzados. La CIIE de este año, la cual se celebró de manera 100 % presencial tras la pandemia de COVID-19, estableció nuevos récords con más de 3.400 expositores y 394.000 visitantes profesionales registrados, un área de exposición de 367.000 metros cuadrados para empresas del ámbito comercial, la participación de 289 empresas que forman parte de la lista Fortune 500 y líderes industriales, más de 400 nuevas tecnologías, productos y servicios, y 78.410 millones de dólares en acuerdos tentativos alcanzados para las compras de un año de artículos y servicios.

OFERTA EXPORTABLE LATINOAMERICANA

La CIIE se ha vuelto una instancia para los participantes latinoamericanos, con el fin de sacar ventaja del creciente apetito de los consumidores chinos por los productos de alta calidad y mejorar la visibilidad y reputación de sus marcas.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), participante habitual de la CIIE, también estuvo presente este año y aunó fuerzas con 19 empresas prémium para exhibir productos de alta calidad de Argentina.

Carlos Odriozola, director del IPCVA, se mostró muy esperanzado al hablar de la carne vacuna. "Invitamos a expertos y transmitimos en vivo para ayudar a los consumidores a comprender mejor cómo cocinar nuestras diferentes carnes vacunas y cómo crear diferentes recetas", manifestó a Beijing Review.

Según datos del IPCVA, desde octubre de 2022 hasta septiembre de 2023, Argentina ha exportado casi 800.000 toneladas de carne vacuna, por un valor total de aproximadamente 3000 millones de dólares. China ha sido responsable de la compra del 74 % de ese total, convirtiéndose así en el principal destino de las exportaciones de carne vacuna argentina.

En los últimos años, un número cada vez mayor de productos latinoamericanos distintivos y de alta calidad han hecho su ingreso de manera continua al mercado chino, lo que ha enriquecido el día a día de los consumidores chinos y brindado beneficios tangibles a las empresas y residentes latinoamericanos. En 2022, el volumen comercial entre China y América Latina y el Caribe alcanzó 500.000 millones de dólares y mantuvo un rápido ritmo de crecimiento por sexto año consecutivo.

Al referirse a la futura cooperación entre China y México, García Rechy indicó que una de las áreas clave es la alimentación y agricultura. "Estamos promoviendo enérgicamente la cooperación en comercio electrónico para que empresas mexicanas se conecten con empresas chinas", señaló. "También hay oportunidades de ampliar la cooperación en ciencia, tecnología y atención médica en el futuro".

Bajo el tema "La modernización china: nuevas oportunidades para el mundo", el Pabellón de China en la VI CIIE fue el más grande en la historia de la feria. (Foto: China Hoy)

MAYOR PRESENCIA ESTADOUNIDENSE

La VI CIIE contó con la delegación más grande de Estados Unidos en los seis años de esta exposición. Establecido conjuntamente por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Cámara de Comercio Estadounidense en Shanghai, el primer pabellón a nivel nacional del país en la historia de la CIIE, el Pabellón de Alimentos y Agricultura de Estados Unidos, cubrió un área de más de 440 metros cuadrados. El día de su inauguración, el 6 de noviembre, el pabellón bullía de energía a medida que los visitantes acudían en masa para explorar y probar una amplia gama de productos, incluidos la sal marina, los vinos de California, la soja, los quesos, las nueces, las bayas e incluso los chocolates para mascotas.

Keith Schneller, especialista sénior en política comercial de la Junta de Almendras de California, trabajó incansablemente moviéndose entre los stands y guiando personalmente a los visitantes. Era la primera vez que exponía en la CIIE junto al resto de su equipo.

La Junta de Almendras de California, una de las primeras asociaciones agrícolas estadounidenses en ingresar al mercado chino, cuenta con más de 7.000 productores de dicho fruto. Todas sus almendras se cultivan exclusivamente en el estado de California, que produce el 80 % del total mundial.

"China es nuestro tercer mercado de exportación más grande del mundo", precisó Schneller. "La CIIE es una exposición muy importante para que las empresas vengan y muestren sus productos, y encuentren nuevos compradores. Realmente queremos que nuestros clientes chinos sepan que estaremos aquí por mucho tiempo, y esperamos asistir nuevamente el próximo año".

"No estamos a favor de desacoplar las dos economías. Queremos un mayor comercio", aseguró Nicholas Burns, embajador de Estados Unidos en China, en un discurso en el marco de la inauguración del pabellón el 6 de noviembre. Según Burns, Estados Unidos y China tienen una "relación económica y comercial extraordinariamente importante", y recordó además que China es el mayor destino de las exportaciones estadounidenses y el mayor socio comercial de Estados Unidos, después de México y Canadá.

MAYOR LOCALIZACIÓN

La Zona de Exposición de Alimentos y Productos Agrícolas de la CIIE ha sido una de las áreas de exhibición más populares todos los años.

El stand de Tyson Foods fue uno de aquellos en esta zona, fácilmente reconocible por sus largas colas y el delicioso aroma. El gigante mundial de la industria cárnica ha seguido avanzando en su estrategia de localización en China. "Hemos introducido soluciones innovadoras diseñadas para satisfacer las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores chinos en diferentes entornos de consumo", destacó Pan Weijing, expositor de Tyson Foods. Este año, la empresa dio a conocer una gama de novedosos productos basados en proteínas de alta calidad, incluidos los muslos de pollo crujientes y las alitas de pollo caramelizadas rociadas con miel orgánica.

Los nuevos productos que hicieron su debut mundial en la CIIE fueron pensados específicamente para satisfacer las demandas emergentes en el mercado chino, a medida que los consumidores exigen cada vez más productos alimenticios ricos en proteínas y bajos en grasas.

Roy van den Hurk, director ejecutivo de la empresa Milk New Zealand Dairy, ha asistido a la CIIE durante seis años consecutivos. La marca para la cual trabaja se ha convertido en líder en productos lácteos en China. Este año, la compañía estrenó por primera vez en China el producto New Zealand 4.0 Jersey Fresh Milk, una versión mejorada del producto estrella de la primera edición de la CIIE: New Zealand 72-Hour Fresh Milk. "Tengo confianza en que este nuevo producto también logre la notable hazaña de llegar a las mesas de los consumidores chinos en 72 horas, desde el momento en que las vacas son ordeñadas en las granjas", apuntó.

Debido a problemas logísticos e inspecciones aduaneras, antes de 2017, los productos lácteos frescos de Nueva Zelanda tardaban entre siete y ocho días en llegar a China, tras pasar una serie de procesos de despacho. Por ende, el rubro no tenía una ventaja competitiva significativa en el mercado chino en aquel momento.

Afortunadamente, las políticas en pos de la facilitación del comercio lanzadas en 2017 marcaron un punto de inflexión para las empresas extranjeras. Milk New Zealand Dairy aprovechó este nuevo escenario para resolver los estancamientos en el despacho de leche fresca. Como resultado, redujo el tiempo de despacho para que la leche fresca importada llegara a los clientes chinos en tan solo tres días.

Visitantes en el stand de Bahamas en la VI CIIE. (Foto: Xinhua)

VIEJOS Y NUEVOS AMIGOS

La CIIE se ha transformado en una plataforma donde se pueden ver caras conocidas y, a la vez, hacer nuevos contactos.

"Estamos convencidos de que Louis Dreyfus seguirá desarrollándose en la medida en que China siga con su proceso de apertura, gracias al cual hemos visto beneficios en todos los ámbitos", sostuvo Michael Gelchie, director ejecutivo de Louis Dreyfus Company, una empresa global de procesamiento y comercio agrícola con sede en los Países Bajos. La compañía, que ha estado presente en el mercado chino durante más de 50 años, seguirá invirtiendo fuertemente en el país debido al fuerte crecimiento futuro que se prevé.

Este año fue la cuarta vez que la empresa francesa de artículos de lujo LVMH Group participó en la CIIE. El grupo trajo a la exposición 12 marcas icónicas, incluidas Dior, Louis Vuitton y Fendi. En particular, la marca de moda de alta gama Celine y la empresa de ropa y calzado de lujo Loewe hicieron su debut en la exposición.

Las numerosas marcas de lujo se hicieron presentes de diferentes maneras. Algunas de ellas apostaron por incluir un toque de la cultura tradicional china en sus productos, mientras que otras siguieron las últimas tendencias de moda o mostraron su compromiso con las comunidades locales en China.

EL MERCADO CON MÁS POTENCIAL EN EL MUNDO

Pabellón de Argentina en la VI CIIE. (Foto: China Hoy)

Maximiliano Postigo, oriundo de Argentina, llegó por primera vez a China a mediados de la década de 1990, cuando trabajaba para Ernst & Young. En la actualidad, es director de asistencia comercial y financiera de WeWine y dirige Panda Corporation Limited, que ayuda a financiar las operaciones comerciales de las empresas que desean ingresar al mercado chino u otros mercados asiáticos. Desde su experiencia profesional y sus largos años en China, nos cuenta sobre las perspectivas para el rubro del vino y la importancia que ha tenido la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés), que este año celebró su sexta edición, como plataforma de difusión y en pos de la promoción del comercio.

China Hoy (CH): ¿Podría contarnos más acerca de WeWine y sobre los servicios que ofrece?

Maximiliano Postigo (MP): WeWine es una idea que comenzó hace muchos años con un equipo de profesionales y que materializamos a fin de 2021, con una oficina en el centro de Shanghai de 288 metros cuadrados. Se enfoca en cuatro "S", que después se resumen en una quinta: space, tiene una oficina; showroom, se hacen eventos; service, servicios, todo lo que tiene que ver con importación y movimiento por cuenta de orden de terceros, de vino y bebidas alcohólicas; y sales, ventas. Todo se resume en un social wine space (espacio social del vino). WeWine es un lugar para socializar.

CH: ¿De qué manera ha ayudado a las empresas e instituciones relacionadas con el rubro del vino con las que trabaja a entrar en el mercado chino y a posicionarse frente a la competencia?

MP: Básicamente nosotros lo que hacemos es market entry (entrada al mercado), venta de productos cuando tienen stock en China, diferenciación de marca, ayuda con lo que tiene que ver con estrategia digital y demás.

CH: ¿Cómo cree que ha servido la CIIE como plataforma de difusión para dar a conocer sus servicios, además de las marcas de vino que representa?

MP: La CIIE es realmente una muy buena plataforma, sobre todo porque da a conocer las actividades que uno hace a nivel político y a nivel de empresas. Las marcas de vino que representamos son más de 300 etiquetas de más de 30 países, incluidos Chile, Argentina, Estados Unidos, Alemania, Macedonia, Georgia, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Italia y demás.

CH: Ha habido un incremento notable de la balanza comercial entre China y América Latina, a la vez que China se ha convertido en el primer o segundo socio comercial de la mayoría de los países de la región. ¿Qué opinión le merece este hecho y cómo cree que la CIIE ha ayudado a fortalecer el intercambio comercial en ese sentido?

MP: En el año 2000 la balanza comercial de China y Estados Unidos representaba el 1,2 % de la actividad para la región latinoamericana, y hoy supera el 35 %. Esto es muy interesante porque va a seguir creciendo. Si bien Estados Unidos está todavía un poquito más arriba, por el peso específico que tienen los movimientos de México dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y [el intercambio de] Estados Unidos con Brasil, hoy China ha pasado a ser el segundo socio y podemos decir que está cada vez más a la cabeza. Hay una serie de teorías sobre qué va a pasar hacia adelante.

CH: Este año se celebró la VI CIIE. ¿Qué balance hace del desarrollo que ha tenido la exposición a lo largo del tiempo y cuáles cree que han sido algunos de los principales avances?

MP: Yo personalmente he participado en todas y, en mayor o menor medida, han sido muy importantes para el crecimiento del comercio. Creo que cuando había restricciones de ingreso de visitas debido a la pandemia era diferente porque había menos gente. Los años 2018 y 2019 fueron años muy buenos, 2020, 2021 y 2022 fueron años afectados por la pandemia de COVID-19, y luego, en 2023, volvimos a números de visitantes muy altos, con mucha gente viajando y muchísima actividad.

CH: Además de WeWine, también trabaja en financiación de comercio. ¿Podría contarnos más al respecto, sobre todo con relación a las empresas latinoamericanas que comercializan con China, y sobre los beneficios que ha traído el comercio para dichas compañías?

MP: WeWine es una sociedad. Desde otra sociedad que tenemos llamada Panda Corporation Limited, que está basada en Hong Kong y que a su vez tiene actividad en Singapur y en algunos otros lugares como Dubái y Argentina, hacemos trade fund (financiación de comercio). Esto es todo lo que tiene que ver con lo que hace la banca, pero a nivel privado; es decir, financiamos transacciones, ya sean importaciones o exportaciones. En el caso de WeWine, ayudamos con la financiación de los vinos para que puedan entrar a China y que las operaciones sean interesantes. Los valores de las tasas varían por cada operación. Podemos hablar de un 4 hasta un 15 % dependiendo de los plazos y los volúmenes, entre otras variables. Hay algo que estamos desarrollando también, que tiene que ver con el uso de contratos digitales y block chain (cadena de bloques). Tenemos ya un demo que fue realizado por Ernst & Young, que es la empresa donde yo trabajaba cuando vine a China, hace muchos años. Trabajé entre 1994 y 2007 y, con las conexiones que pude forjar, salió este demo que tiene que ver con datos inteligentes, block chain y moneda digital, no cripto, sino la moneda central de los bancos centrales del mundo, siendo China uno de los principales actores en esto. Yo personalmente fui el primer extranjero que en septiembre de 2021 utilizó el renminbi, la moneda china.

CH: A medida que ha aumentado el poder adquisitivo de los chinos, el vino también se ha ido posicionando con fuerza en el mercado local. ¿Qué perspectivas cree que existen a futuro para este rubro y de qué manera pueden los países latinoamericanos productores de vino, como Chile y Argentina, sacar ventaja de todo ello?

MP: Los 750 millones de consumidores que constituyen la clase media china están empujando el consumo del vino. Este año no fue como se esperaba, pero, independientemente de que ha habido mucha cautela en el mercado en 2023, yo recomiendo a la gente del vino que preste atención al mercado chino porque es hoy por hoy el mercado con más potencial en el mundo. Hay 750 millones de habitantes que son clase media y se calcula que en los próximos 10 años alcanzaría los 900 millones.

