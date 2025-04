China Hoy: Los guzi, la nueva expresión de la juventud

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

Wang Hui, madre de una estudiante de bachillerato en Beijing, no entiende cómo una pequeña insignia de metal y plástico con un personaje de dibujos animados puede costar más que una comida decente. Sin embargo, para su hija, este producto relacionado con el anime, o guzi (un término en chino derivado de la palabra en inglés goods), es mucho más que lo que su madre llama un juguete. De hecho, para la hija de Wang Hui representa un momento especial dentro de su estresante vida escolar.

En el ámbito de los bienes de propiedad intelectual relacionados con los animes, los cómics, los juegos y las novelas (ACGN, por sus siglas en inglés), los guzi se refieren a las mercancías derivadas de estos géneros. Esta tendencia satisface el gusto de los jóvenes consumidores chinos, especialmente el de las generaciones Z y A.

El término guzi comparte el mismo carácter que "grano" en chino, lo que añade un interesante matiz de significado a su uso en el contexto de las mercancías. El acto de comprar guzi se suele llamar chigu, que se traduce como "comer productos". Esta expresión refleja el significado cultural de estos artículos, al presentarlos como algo más que simples compras.

Así como el grano es un alimento básico, los guzi representan una fuente de alegría y expresión personal para los seguidores, en particular dentro de la cultura de los ACGN.

"Los fines de semana, mi hija suele visitar las tiendas de guzi en los centros comerciales y pasa más de una hora curioseando", dijo Wang Hui al semanario Beijing Review. De acuerdo con Wang, estas salidas le cuestan entre 50 y 200 yuanes (7 y 27 dólares) cada semana. "Lo permito como recompensa por su buen rendimiento en clase y como una forma de ayudarla a aliviar la presión de la pesada carga de trabajo escolar", explicó.

Un cliente en la sección de guzi en una tienda de la ciudad de Langfang, provincia de Hebei. Lü Yan

Según datos de la consultora iiMedia Research, el tamaño del mercado de la economía guzi de China aumentó a aproximadamente 169.000 millones de yuanes (23.000 millones de dólares) en 2024, frente a los 120.000 millones de yuanes (16.000 millones de dólares) de 2023. Se espera que este crecimiento continúe, y las proyecciones sugieren que el mercado podría superar los 309.000 millones de yuanes (42.000 millones de dólares) para 2029.

A medida que la economía guzi florece, refleja las preferencias cambiantes de los consumidores de las generaciones más jóvenes y, al mismo tiempo, subraya el papel cultural más amplio de los productos derivados de la subcultura de los ACGN. Para muchos, estos productos son símbolos de expresión, conexión e identidad en la sociedad contemporánea.

Auge del mercado

Los guzi abarcan una amplia gama de artículos, como insignias protagonizadas por personajes o logotipos de franquicias populares de los ACGN, figuras de personajes de los ACGN, pequeños accesorios como llaveros o colgantes para bolsos y productos de papelería.

Además, las "cajas ciegas" (unas cajas misteriosas que contienen artículos coleccionables) son una parte popular en el mercado de los guzi.

Los precios de los guzi varían ampliamente según factores como el tipo de producto, su popularidad y la marca. Por lo general, van desde alrededor de 10 yuanes (1,36 dólares) para artículos pequeños, como insignias o llaveros, hasta varios cientos de yuanes (de 13,6 a 136 dólares) para productos más elaborados como figuras o ropa. La comercialización de guzi de edición limitada suele tener un precio más alto y algunos artículos muy buscados cuestan varios miles de yuanes (varios cientos de dólares).

Los datos de Tianyancha, una de las plataformas de consulta comercial más grandes de China, muestran que el número de empresas que operan en la industria guzi creció un 14% entre enero y noviembre de 2024, lo que elevó el total a 64.000, en comparación con el mismo período en 2023.

Ma Yuanfang, analista de la firma de corretaje Zheshang Securities, cree que la economía guzi tiene un potencial de crecimiento a largo plazo. "Las creaciones seguirán evolucionando y expandiéndose. Además, las estrategias de marketing y los escenarios de consumo se volverán más diversos y sofisticados", indicó Ma al portal de noticias Tide News.

Dos niños compran cartas en una tienda en Beijing. Wei Yao

Sin embargo, aunque hay optimismo por el continuo crecimiento de la industria, Xiao Qi, propietario de una tienda guzi en Beijing, destaca varios desafíos. "El mercado guzi se está volviendo cada vez más competitivo, con muchos recién llegados en el sector. Algunos de estos priorizan las ganancias rápidas sobre la calidad, y otros incluso venden productos falsificados a precios más bajos, lo que ha afectado el desarrollo sostenible de la industria", explicó Xiao a Beijing Review.

Xiao también expresó su preocupación por otro problema: la severa homogeneización dentro del mercado. La mayoría de las tiendas guzi venden principalmente productos relacionados con animes populares, lo que lleva a los clientes a encontrar con frecuencia artículos idénticos en diferentes tiendas.

Wang Peng, investigador asociado de la Academia de Ciencias Sociales de Beijing, apuntó que la sostenibilidad de la economía guzi depende de varios factores. Si el mercado se ve impulsado por una publicidad excesiva o por un comportamiento especulativo que infla los precios, este auge podría resultar temporal. El futuro de la industria depende de la innovación continua de los productos y de la capacidad de investigación y desarrollo.

"Los consumidores más jóvenes muestran una mayor aceptación y disposición a comprar productos que les resulten emocionales y que ofrezcan personalización. Esta demanda es sostenible", afirmó Wang Peng al periódico China Consumer News. "Para que la industria se desarrolle de forma saludable, es esencial mejorar la calidad de los productos y reforzar la regulación", añadió.

Únete al club

La hija de Wang Hui, Wu Ziyi, tiene en su colección casi 100 artículos guzi. "Me encanta especialmente Haikyuu!! (una popular serie japonesa de manga y anime deportivo), así que clasifico y muestro cuidadosamente todos los productos que he comprado. Cada vez que los veo, me da alegría", manifestó.

¿Por qué los guzi tienen tanto atractivo entre los jóvenes? Según Tang Qiao, directora asociada de la Oficina de Investigación de Literatura en Línea del Instituto de Literatura de la Academia China de Ciencias Sociales, los guzi representan el profundo afecto y lealtad que sienten los fanáticos hacia sus propiedades intelectuales favoritas en la literatura en línea, el anime y el cine. Tienen valor tanto de colección como de exhibición, pero, lo más importante, conllevan un valor social sustancial.

Para muchos, comprar los guzi se ha convertido en una forma de autoexpresión y una manera de relacionarse con personas con ideas afines. Los fanáticos a menudo muestran sus colecciones en las redes sociales, donde intercambian experiencias y se conectan con otras personas que comparten sus intereses. "Si no muestras tu guzi, es como si nunca lo hubieras comprado", es un dicho popular entre los entusiastas.

Los jóvenes también forman comunidades muy unidas centradas en propiedades intelectuales específicas, donde los intereses compartidos permiten el compromiso y la interacción. Visitar juntos tiendas de guzi se ha vuelto un aspecto importante de su vida social, lo que fortalece sus amistades y ofrece oportunidades de unión en torno a pasiones mutuas.

Husyewl Lmsiuyu RAUOM, vía Wikimedia Commons

A medida que la cultura guzi se convierte en una subcultura que sirve como centro social para muchos entusiastas de los ACGN, los centros comerciales se están adaptando a esta tendencia al introducir una amplia gama de tiendas especializadas, lo que viene atrayendo a un grupo demográfico más joven, uno que anteriormente favorecía las alternativas de compras recientemente establecidas.

Mientras muchos centros comerciales con décadas de antigüedad –a menudo adornados con lo que ahora pueden parecer decoraciones obsoletas– se transforman en lugares efervescentes de la cultura de los ACGN, estos no solo revitalizan sus entornos, sino que también fomentan la participación comunitaria entre los fanáticos, lo que genera una mezcla única de nostalgia y cultura pop moderna. Estos lugares organizan regularmente eventos que cultivan una animada atmósfera subcultural. De esta manera, crean espacios donde los fans pueden reunirse, celebrar sus intereses y conectarse entre sí. Se trata de un buen negocio.