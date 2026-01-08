Este viernes habrá paro de microbuses en el Gran Valparaíso

Para este viernes 9 de enero, una parte importante del gremio de microbuses que opera en el Gran Valparaíso ha convocado a una paralización de actividades.

La movilización afectará principalmente a las máquinas que circulan por el Troncal Sur, conectando las comunas de Villa Alemana y Quilpué con la ciudad de Valparaíso y el litoral.

Los conductores denuncian el no pago de compensaciones por el congelamiento de tarifas durante los últimos seis meses, una situación que, acusan, se ha vuelto insostenible para la operatividad del servicio y el sustento de los trabajadores.

El gremio liderado por Óscar Cantero fundamenta esta drástica medida en las pérdidas millonarias que han debido absorber. Entre los puntos críticos se encuentra el transporte de estudiantes, quienes, según los choferes, utilizan documentos falsos sin una fiscalización adecuada por parte de las autoridades.

Asimismo, critican que el subsidio por la tarifa rebajada a los adultos mayores no está llegando a tiempo, afectando directamente los sueldos de los conductores, quienes en esta zona del país aún dependen del sistema de "boleto cortado" para obtener sus ingresos diarios.

Aunque inicialmente se proyectaba una movilización de mayor envergadura, el diálogo con el Gobierno permitió que un sector desistiera tras el compromiso de cursar algunos pagos este próximo lunes. Sin embargo, el descontento persiste en los sectores de Quilpué y Villa Alemana, donde los controladores y dirigentes decidieron mantener la parálisis sectorial para mañana.

"No se ha pagado ni un peso por el trabajo ya realizado en los subsidios. No aparecen por ninguna parte", sostuvo Cantero, advirtiendo que, de no haber resultados positivos, evaluarán extender las movilizaciones la próxima semana.

Gobierno explica demora

Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, intentó poner paños fríos a la situación explicando que la demora en los pagos responde a procesos administrativos internos.

Según la autoridad, actualmente se requiere la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República para efectuar los traspasos, un trámite que anteriormente no se realizaba y que ha generado un cuello de botella en la entrega de las compensaciones.

Daza aseguró que existe un diálogo constante con el gremio para normalizar los flujos financieros a la brevedad.