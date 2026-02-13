China prueba una red cuántica que promete comunicaciones más seguras a larga distancia

Un equipo de investigadores de la Universidad de Pekín desarrolló un modelo experimental de red para comunicaciones cuánticas que permite operar a larga distancia y con múltiples usuarios.

El trabajo, publicado esta semana en la revista Nature, se basa en la distribución cuántica de claves (QKD), una tecnología que permite compartir códigos secretos y detectar cualquier intento de intercepción mediante principios de la física cuántica.

A diferencia de muchas redes actuales, el sistema prescinde de los denominados 'nodos de confianza', estaciones intermedias que retransmiten las claves y que pueden introducir riesgos de seguridad.

La arquitectura empleada, conocida como 'campo gemelo' permite ampliar las distancias de comunicación sin recurrir a intermediarios considerados fiables ni a repetidores cuánticos plenamente operativos.

En el centro de la red se sitúa un chip óptico que proporciona una referencia común de tiempo y frecuencia, mientras que cada usuario dispone de un chip transmisor para preparar y enviar las claves cuánticas a través de fibra óptica.

En las pruebas de laboratorio, cada par de usuarios logró comunicarse a través de 370 kilómetros de fibra, y el sistema alcanzó una capacidad total equivalente a 3.700 kilómetros al operar de forma simultánea con 20 usuarios.

Los autores señalan que los dispositivos mostraron un funcionamiento estable y una reproducibilidad compatible con procesos de fabricación a escala industrial.

El sistema, que aún requiere condiciones de laboratorio controladas, es compatible con infraestructuras de fibra ya existentes, según los investigadores.

Este avance se suma a otros progresos recientes en el ámbito de las comunicaciones cuánticas. A comienzos de mes, un equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China demostró un método de encriptación cuántica que no depende del correcto funcionamiento de los dispositivos utilizados.

No obstante, los expertos subrayan que este enfoque sigue siendo experimental y está lejos de aplicaciones a gran escala entre ciudades.