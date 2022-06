Descubriendo China desde China

Por Fabián Pizarro, periodista, sub gerente de Marketing de Radio Cooperativa y responsable del proyecto "Efecto China"

Comienzo contándoles el porqué de mi viaje a China. Recibí una invitación a través de la Embajada de China en Chile para ser parte del "Programa del Centro Internacional de Comunicación de Prensa de China", un programa para periodistas de habla hispana que me tendrá compartiendo con colegas de Perú, Ecuador, México, Colombia, Argentina, Venezuela, Brasil, Costa Rica

Tendré seis meses para conocer y "Descubrir" China desde China, y si me lo permiten, se los iré contando.

Para visitar China hay que tener Visa. En mi caso solicité la "J2" para periodistas que es válida por 6 meses. El trámite se hace vía web. Para más detalles pueden visitar el sitio de la Embajada de China en Chile http://cl.china-embassy.gov.cn/esp/, si me lees desde otro país, puedes hacer lo mismo en la Embajada correspondiente a tu nación.

Por la situación pandémica, además de Visa, existen otras exigencias para el ingreso al país. Los requerimientos cambian para aquellas personas que están y no están vacunadas. En mi caso pertenezco al primer grupo, para viajar solicitan dos PCR y un antígeno antes del viaje. El primer PCR es 48 horas antes del vuelo, el segundo 24 horas y el test de antígeno 12 horas antes. Todos estos exámenes se realizan en una lista de laboratorios que entrega el consulado asiático. Todos los resultados deben ser negativos y subidos a la web para obtener el código verde, que es el código que debes tener sí o sí para ingresar a China. Si tu vuelo tiene escala antes de llegar al país asiático, debes hacerte otros PCR y test de antígeno. Todo depende de las horas de escalas que tengas en el país intermedio.

Mi vuelo despegó desde Santiago el 16 de junio a las 18:15 rumbo a Canadá, y aterrizó el 17 a las 05:05 AM. Me esperaba una escala de casi 13 hrs. Dentro de las 12 hrs antes de abordar el vuelo a China se exigen un antígeno negativo para abordar el siguiente vuelo. Lo reservé desde Chile por 53 dólares canadienses y todo bien. Resultado en el correo en 30 minutos.

Embarqué rumbo a China a las 16:45, mi destino final sería Cantón. Hasta ahí todo normal, pero la cosa cambia asomando la nariz en el avión de China Southern Airlines. El personal de tripulación te espera al ingreso y sanitiza todo. Todo. De pie a cabeza, incluido el pasaporte. Todo este procedimiento lo realizan con trajes que usa el personal médico, y que incluye guantes, mascarilla y protector facial.

Prontos a partir, me di cuenta de que las azafatas visten igual que el personal de salud chino. Al comienzo me dio algo de risa, sobre todo porque no imaginé que llevaran esa vestimenta durante el vuelo, pero después lo pensé y claro, para quienes conocemos un poco del desarrollo de la pandemia en China no es de extrañar que usen ese tipo de protección. Los chinos te cuidan y se cuidan de esa manera. De hecho, durante el vuelo, la tripulación toma la temperatura a todos los pasajeros.

Al abordar el avión de China Southern Airlines, el control de la pandemia es estricto.

Después de casi 16 horas de vuelo, por fin llegué al "Aeropuerto Internacional de Cantón-Baiyun". Eran las 20:25, pero solo después de dos horas pudimos descender del avión. ¿El motivo? Evitar aglomeraciones, por tanto el personal del aeropuerto y de salud atienden de a uno los vuelvo que aterrizan.

Las medidas son extremas por este lado del mundo como se habrán dado cuenta, todo es como estar al inicio de la pandemia en el 2020, cuando muchos nos preocupábamos al extremo de todo (Aunque muchos ya aflojaron las medidas), y eso se siente a la llegada al Cantón. Todo el personal usa los trajes blancos. El aeropuerto es sanitizado constantemente. Piso, paredes y mobiliario del lugar están húmedos con los sanitizantes, tanto así que barandas y otros elementos de metal están consumidos por el óxido.

Los sanitizantes han dejado su marca en barandas, pasamanos y otros elementos de metal.

El pase verde es fundamental para ingresar a China, y a la llegada se transforma en un código QR que contienen toda tu información. Luego del primer control, me llevaron a una sala para realizar un PCR de rutina, después de eso pasas al control policial de frontera y antes de salir el personal de aduana escanea tus maletas. Luego de estos trámites, debes mostrar dos veces más el código QR antes de salir.

Como ven, toda una odisea viajar a China en pandemia. En mi caso deberé hacer 14 días de cuarentena en Guangzhou para recién poder viajar a Beijing donde me esperan 7 días más de cuarentena preventiva.

¿Y en Cantón dónde hago la cuarentena? En mi caso me trasladaron al Hotel Hampton by Hilton. El personal del hotel también viste overoles blancos y al bajar del mini bus donde me trasladaron, sanitizan las maletas, el piso del hotel está húmedo por todos lados y hay control de temperatura.

La habitación que me asignaron es cómoda, bien equipada, y en su interior hay de todo para sobrellevar estos días de cuarentena. Durante estos días, no puedo salir de mi habitación a menos que toquen la puerta, y siempre debo hacerlo con mascarilla. ¿Para qué puedo abrir la puerta? Solo para los controles de temperatura (en estos días han venido 6 veces), para recoger las comidas (Desayuno, almuerzo y cena), para dejar la basura en los botes que hay fuera de la habitación, y por supuesto para realizarme los PCR. Que en total serán diez más el antígeno el último día de encierro.

Durante este periodo obviamente nadie entra a la habitación, el aseo corre por cuenta del huésped y si necesito algo lo traen desde la recepción. Todo muy bien organizado. Lo que uno necesite se pide vía mensaje a la recepción por WeChat (el WhatsApp chino).

El desayuno lo traen puntual entre las 08:00 y las 08:15, el almuerzo entre las 12:00 y las 12:30, y la cena desde las 17:30 hrs. Los primeros días la comida fue variada, carnes, vegetales, sopas y por supuesto arroz, el infaltable por estos lados. Si no fuera por los condimentos, la comida para mí sería casi perfecta. Habrá que acostumbrarse a sabores y aromas nuevos. Pero por ahora es todo llevadero.

Carnes, vegetales y arroz son infaltables en el menú de la cuarentena.

Si todo sale bien, el 2 de julio podré viajar a Beijing, donde recién comenzará la aventura, esa otra aventura a la que fui invitado, y que si todo va bien, me llevará a distintos lugares de China.

Veremos cómo sigue esta historia.

Les seguiré contando.