El protocolo en China: Desde el saludo más formal hasta la alegría de vivir en comunidad

La cultura china es uno de los aspectos más llamativos para Occidente debido a las grandes diferencias en este "choque de dos mundos".

Lilian Espinoza, directora ejecutiva del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, nos explicó en Efecto China algunos de los aspectos más llamativos y las diferencias con Chile.

De partida, resaltó Espinoza, "en la cultura china no existen los abrazos, los besos ni ese apretón de mano que nosotros nos damos. Ellos (...) se saludan con la mano tanto mujeres como hombres y más que de la mano es casi con los dedos. Es un saludo muy suave, muy sutil que se da".

Además se da "una pequeña reverencia, pero ojo con la reverencia porque bajar mucho la cabeza es más japonés. Acá es muy sutil bajar la cabeza".

En el aspecto formal, añadió la directora de Confucio UST, es importante "mantener el tema de la jerarquía" sin apurar mucho las cosas, "es ceder para ganar".

Para los negocios, en tanto, "hay un tema super importante que los chinos lo usan mucho que es el concepto Guanxi que es el nivel de relaciones interpersonales en contacto que cada uno tengamos, es el motor de acercamiento que nosotros tengamos".

"Los chinos valoran mucho a las personas -más allá de los títulos-, se valoran por las capacidades", acotó.

Lilian además rompió uno de los mitos más grandes: "Los chinos son bien relajados. Ahí no corre tanto esto de no tocarse, no abrazarse. Por lo general, los chinos -después de un rato de compartir- te abrazan, andan mucho en jeans, no así cuando uno recibe las delegaciones que son muy, muy, formales".

"Los chinos son muy alegres, viven mucho en comunidad. Como están acostumbrados a que en un minuto fueron hijo único, ellos salen a las calles y juegan en las calles", explicó la relacionadora pública quien destacó que en el país asiático "se vive mucho fuera de los hogares porque generalmente en los hogares no hay mucha casa donde ellos puedan tener vida de hogar".