Instituto Confucio Santo Tomás abrió admisión para estudiar chino mandarín

El Instituto Confucio Santo Tomás (IC ST) anunció la apertura oficial de su proceso de Admisión 1° Semestre 2026, invitando a la comunidad a inscribirse en sus cursos de chino mandarín hasta el 22 de marzo de 2026.

La iniciativa está dirigida a jóvenes y adultos interesados en incorporar un nuevo idioma a su formación académica y profesional.

Las clases comenzarán el 28 de marzo de 2026 y se impartirán en modalidad online y presencial en Viña del Mar. Las inscripciones se realizan en este enlace.

Clases demostrativas

En el marco de este proceso, el ICST realizará dos clases demostrativas online gratuitas, programadas para el jueves 5 de marzo a las 16:30 horas en este enlace, y el martes 17 de marzo a las 18:30 horas en este enlace.

Estas instancias permitirán a las personas interesadas conocer la metodología de enseñanza, resolver dudas sobre el programa y acercarse a la experiencia de aprendizaje del chino mandarín.

El ICST posee cursos online en todos los niveles, con diferentes horarios disponibles durante la semana y también en jornada diurna los sábados. Para quienes prefieren la experiencia presencial, se impartirán clases en Viña del Mar, sede 1 Norte, exclusivamente para los niveles Básico 1, Básico 2 y Básico 3, los sábados de 10:00 a 12:20 horas.

Cada curso tiene una duración total de 50 horas, distribuidas en 30 horas sincrónicas y 20 horas de trabajo en aula virtual. No se requieren conocimientos previos para comenzar desde el nivel inicial, por lo que cualquier persona desde los 14 años puede integrarse.

Además, el Instituto cuenta con descuentos especiales para exalumnos IC ST, miembros de la comunidad Santo Tomás, personas mayores, usuarios INJUV y otros grupos beneficiarios.

Más información sobre niveles, horarios y valores en el sitio web del instituto, o se puede escribir directamente a confucio@santotomas.cl.