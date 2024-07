Latinoamericanos exploran avances en Big Data y nuevas energías en China

Por: CGTN En Español

Más de 30 representantes latinoamericanos y caribeños visitaron recientemente varias empresas de economía digital y nuevas energías en la provincia china de Guizhou, con el fin de conocer la situación actual y los logros de desarrollo de las industrias chinas de Big Data y nuevas energías.

Por invitación del Buró para América Latina y el Caribe del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, más de 30 representantes de 15 países latinoamericanos y caribeños participaron en el campamento internacional juvenil de verano "Futuros Líderes, Jóvenes embajadores".

El tema del campamento de verano de este año fue "Cohesionar el poder juvenil internacional para fortalecer las fuerzas productivas de nueva calidad". Los representantes visitaron el Centro de Exposiciones de la Zona Piloto Integral Nacional de Big Data y a la Ciudad de la Ciencia y la Innovación de Big Data de Guiyang, la capital de Guizhou, escucharon la introducción del desarrollo de China en este campo y mantuvieron intercambios en profundidad con el personal pertinente sobre los logros y las tendencias de desarrollo de la industria.

"Una experiencia muy enriquecedora, muchas cosas que hay en China a nosotros, en el caso mío de Panamá nos gustaría llevarla a nuestro país, de verdad muy impresionante, cómo China ha integrado la industrialización tecnológica, la industrialización de progreso, lo ha integrado al ecosistema, a la ecología y yo pienso que es el ejemplo que debemos seguir los países de América Latina y del mundo", dijo Félix Moulanier, dirigente y miembro de la Junta Directiva del partido Realizando Metas de Panamá.

En la actualidad, el desarrollo de nuevas energías es un foco estratégico para que los países del mundo cultiven futuras ventajas competitivas y el derecho a la palabra en el ámbito energético. La construcción de infraestructuras digitales es un camino inevitable para potenciar el desarrollo de alta calidad de la industria de las nuevas energías y construir un nuevo sistema energético. Hoy China ha construido la infraestructura digital más grande y tecnológicamente líder del mundo, y la escala aritmética ocupa el segundo lugar mundial; la cooperación digital internacional se está profundizando al mismo tiempo, y constantemente se están creando nuevas formas de negocio y nuevos modelos de economía digital.

"Bueno, como muchas cosas en China, nos impresiona no solo lo que existe, la realidad, sino lo que se planifica qué suceda dentro de unos años. Eso para los latinoamericanos es algo que impresiona. Y lo que pudimos ver, llenos de estos lugares de Big Data, nos muestra que China no solamente exporta autos, no solamente comercia productos, sino que está en la vanguardia de este mundo digital al que estamos condenados a ir en esa dirección. El mundo va hacia allí y China ya lo ha visto y está apostando fuerte a eso. Así que mi visión desde Latinoamérica es que hay que mirar a China también en estos temas", expresó Leandro Lagos, editor de la sección ciencia del periódico La Diaria de Uruguay.