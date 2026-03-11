La revista China Hoy de marzo de 2026 destaca la apertura del Puerto de Libre Comercio (PLC) en la isla de Hainan, titulando la edición como "Hainan: una apuesta por el futuro".

En su artículo central, "PLC de Hainan: Ir más allá de lo convencional", presenta al Puerto de Libre Comercio como un modelo vital e innovador que trasciende las iniciativas de apertura previas en China.

En "Una visión a largo plazo", la revista relata la experiencia de Juan Ignacio Valenzuela, un empresario chileno que en 2025 decidió trasladarse con su familia a la isla de Hainan para dirigir las operaciones de Emonk Online, una plataforma B2B que conecta fábricas chinas con importadores latinoamericanos.

El análisis "Rápido desarrollo de una China digital" se adentra en la evolución del ecosistema digital chino, destacando cómo el país ha pasado de su primera conexión en 1994 a convertirse en un líder mundial en infraestructura y gobernanza digital.

"Cuando los vecinos importan" explora las profundas similitudes entre China y América Latina en la construcción de comunidades que trascienden lo geográfico para convertirse en redes de confianza y cuidado mutuo, centradas especialmente en los adultos mayores y los niños.

Gracias al acuerdo de Efecto China con China Hoy, puedes leer su edición mensual desde Cooperativa:

Lee la edición de marzo de la revista China Hoy by Efecto China