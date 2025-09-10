Shanghái supera los 1.000 parques y proyecta duplicar la cifra para 2035

Shanghái alcanzó este año la meta de contar con más de 1.000 parques urbanos y recreativos, un compromiso que la municipalidad había trazado desde hace más de una década.

En abril, la ciudad inauguró la primera fase del Xuhui West Bund Nature & Art Park, considerado su parque número 1.000, un espacio diseñado para favorecer la biodiversidad mediante plantas ricas en néctar y hábitats para anfibios, aves e insectos.

Pese a la escasez de terreno, la ciudad ha sumado más de 2.500 hectáreas de parques desde 2021, lo que ha permitido aumentar el espacio verde per cápita de 8,5 a 9,5 metros cuadrados.

El plan municipal incluye la reconversión de terrenos baldíos, áreas infrautilizadas y espacios ubicados bajo carreteras elevadas para transformarlos en pulmones urbanos.

El primer parque de Shanghái, el Huangpu, fue inaugurado en 1868. Ciento cincuenta y siete años después, la ciudad cuenta con 1.012 espacios verdes distribuidos en 522 parques urbanos, 371 pequeños jardines de barrio y 119 parques forestales recreativos.