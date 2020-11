Adiós Chile, 你好中国: ¡Me voy a vivir a China!

Por Telma Vega, periodista y actual beneficiada con la Beca del Gobierno de la República Popular de China; Encargada de Comunicaciones, Fundación Cruzando - UCorp

Tomar una decisión como dejar tu país, puede ser algo impensado, difícil de sobrellevar y riesgoso. Para mí vivir en China fue la mayor oportunidad de mi vida y que actualmente cambió mi forma de ser, de pensar, de ver el mundo.

Desde que era adolescente había escuchado hablar de China. En una oportunidad un amigo de mi hermano contó en nuestra casa que se iría a vivir allá, estaba fascinado con la cultura. En ese entonces tenía 17 años y lo encontré alucinante. Después se me presentó la posibilidad de realizar mi practica en Cruzando el Pacífico, eso me abrió un mundo de posibilidades. Pude compartir con estudiantes que venían a realizar su práctica a Chile, ellos provenían de distintas ciudades de China y conocerlos fue muy enriquecedor.

Comencé a encabezar proyectos de Cruzando el Pacífico que promovían el acercamiento entre ambas naciones como "Conoce y emprende con China", "88 frases en chino mandarín", "Idioma y Cultura de China en Castro", eso reafirmó mi convicción de lo importante que es conocer acerca de China.

Me encantaba el idioma, lo encontraba fascinante, la escritura es una arte maravillosa y quería tener el tiempo y dedicación necesaria para poder adentrarme en este mundo, porque aprender chino también permite conocer mejor la cultura. Cuando veía a las pasantes con sus libros en chino mandarín pensaba "¡Qué ganas de entender todo lo que están leyendo!".

Fue así como un día caminando junto a Rodrigo Fábrega y Karina Piña camino a la oficina me dijeron ¿Por qué no te vas China?, yo estaba muy involucrada con el trabajo, pero la verdad ese consejo me marcó y me decidí, sin pensarlo, apenas se abrieron las postulaciones para las Becas del Gobierno de la República Popular China, envié mi solicitud y esperé los resultados.

Pasaban las semanas y un día sentada en la oficina supe que había sido una de las beneficiadas. No podía creerlo. Todo fue muy rápido, días después, supe que podría estudiar en la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing ¡Era el lugar al que siempre quise estudiar! Recibí mi carta de admisión, y comencé a tramitar la visa.

Bueno, y desde ahí comenzó el nerviosismo, empecé a pensar ¿Qué hago cuándo llegue al aeropuerto? Sé saludar, pero no sé cómo decir "Por favor, voy a la Universidad, me puede dejar en este punto". Por supuesto podía usar mi celular, pero pensé y si no funcionaba en el aeropuerto.

Bueno, tres semanas antes hice una maratón de chino mandarín. Revisé todo el material habido y por haber, hice notas y ya me sentía algo preparada.

Me contacté con algunas personas que han vivido en China, para que me hicieran algunas recomendaciones de que llevar, me dijeron "relájate, aquí hay de todo". Y me relajé, llevé una maleta llena y la otra vacía para traer souvenirs y libros de China (Cuando llegué a Beijing me di cuenta de que no había traído nada).

Y llegó el día, me embarqué en esta aventura. Y pensar que en julio supe la noticia y en septiembre iba a tomar el avión. Despedir a mi mamá, papá, hermana y hermano en el aeropuerto fue muy difícil.

Tuve la suerte de conocer a Carolina Díaz, quien hizo que mi llegada a la Universidad de Lenguay Cultura de Beijing fuera algo increíble y me presentó a más personas en China, al igual que el profesor Pang, que me lo presentó Felipe Enero, él fue un ángel, y podría escribir un capítulo de todo lo que hizo por mí. Como adelanto, les cuento que el primer día que llegué a Beijing me buscaba amigas para que no me sintiera sola.

Telma en Beijing.

Pero ¿Cómo es irse de intercambio a China? ¿Cómo es aprender chino mandarín? ¿Cómo es el ritmo de estudio? ¿Tips para aprender el idioma? Eso se los contaré en la siguiente parte de esta historia.