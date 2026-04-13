¿Chile sin China?: el costo real de desconectarse de su mayor socio estratégico

Por Fabián Pizarro Arcos

Imaginar a Chile sin China no es solo un ejercicio teórico: es una forma de entender, con mayor claridad, hasta qué punto la relación entre ambos países se ha vuelto estructural. En apenas dos décadas, China pasó de ser un socio comercial emergente a convertirse en el principal destino de las exportaciones chilenas, el mayor comprador de cobre, uno de los principales inversionistas y un actor cada vez más relevante en ámbitos como tecnología, infraestructura y cultura.

Hoy, pensar en un Chile que no tenga a China en su radar implica proyectar un escenario de reconfiguración profunda en múltiples dimensiones: económica, política, tecnológica e incluso simbólica.

El golpe económico: el vacío del principal socio comercial

El impacto más inmediato de un Chile sin China sería económico. Según datos del Banco Central de Chile, el país asiático concentra alrededor del 38% de las exportaciones chilenas, muy por encima de cualquier otro socio comercial.

El cobre, principal producto de exportación chileno, es el mejor ejemplo. Más de la mitad del cobre que exporta Chile tiene como destino China, impulsado por su demanda industrial, energética y tecnológica. La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) ha señalado que China es el principal consumidor mundial del metal rojo, concentrando cerca del 50% de la demanda global.

Sin ese mercado, Chile enfrentaría una pregunta compleja: ¿quién reemplaza a China? Ningún país tiene actualmente la capacidad de absorber ese volumen. Estados Unidos y Europa mantienen demandas importantes, pero no comparables. En este escenario, los precios del cobre probablemente caerían, afectando directamente los ingresos fiscales, considerando que este recurso representa una parte clave de la recaudación del Estado.

El impacto no se limitaría al cobre. Sectores como la agroindustria -cerezas, uvas, arándanos, salmón- dependen crecientemente del mercado chino. Solo las cerezas chilenas tienen en China su principal destino, representando más del 80% de sus exportaciones

Un Chile sin China, por tanto, implicaría una caída abrupta de ingresos, sobreproducción interna y la necesidad urgente de redirigir exportaciones a mercados menos dinámicos o más competitivos.

El efecto en inversión y tecnología

Más allá del comercio, China ha ganado terreno como inversionista en sectores estratégicos en Chile, particularmente en energía y servicios. Empresas chinas han adquirido participación en compañías eléctricas clave, redes de distribución y proyectos de energías renovables.

Un informe de la CEPAL destaca que China se ha consolidado como uno de los principales inversionistas extrarregionales en América Latina, con foco en infraestructura, energía y minería.

En un escenario sin China, Chile no solo perdería financiamiento, sino también acceso a tecnologías competitivas, especialmente en áreas como energías limpias, electromovilidad y telecomunicaciones. Un ejemplo claro es el transporte público de Santiago, donde buses eléctricos de origen chino han sido clave para avanzar en movilidad sustentable.

Sin ese aporte, la transición energética chilena podría volverse más lenta y costosa.

Política exterior: menos margen de maniobra

En el plano político, la relación con China ha sido parte de la estrategia chilena de diversificación internacional. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 2005 -el primero de China con un país latinoamericano- Chile ha buscado posicionarse como un puente entre Asia y América Latina.

Eliminar a China del radar implicaría, en la práctica, reducir ese margen de maniobra. Chile quedaría más expuesto a depender de sus vínculos tradicionales con Estados Unidos y Europa, perdiendo capacidad de negociación en un mundo cada vez más multipolar.

Además, China ha sido un actor relevante en foros multilaterales y en iniciativas globales como la Franja y la Ruta. Aunque Chile no es un miembro formal en todos sus componentes, sí ha participado en espacios de cooperación vinculados a infraestructura, comercio y desarrollo.

Sin China, Chile perdería acceso a una red de cooperación global que está redefiniendo las dinámicas del comercio y la conectividad internacional.

Cultura y percepción: el desconocimiento como riesgo

Más allá de los números, hay un aspecto menos visible pero igualmente relevante: el cultural.

En los últimos años, el interés por China en Chile ha crecido de forma sostenida. Intercambios académicos, enseñanza del idioma mandarín, turismo, gastronomía y contenidos culturales han contribuido a acercar ambas sociedades.

Eliminar a China del radar implicaría también retroceder en ese proceso de entendimiento mutuo. Y eso no es menor: en un mundo globalizado, la falta de conocimiento sobre actores clave puede traducirse en decisiones estratégicas erróneas.

Como ha señalado el Banco Mundial, la integración económica no solo implica flujos comerciales, sino también transferencia de conocimiento, capacidades y vínculos humanos.

Innovación y futuro: quedarse fuera de la nueva economía

China no solo es el presente económico de Chile, sino también parte de su futuro.

El país asiático lidera hoy múltiples áreas tecnológicas: inteligencia artificial, comercio electrónico, fintech, energías renovables, infraestructura digital. Su ecosistema tecnológico está marcando tendencias globales.

Un Chile desconectado de China quedaría, en cierta medida, al margen de esas dinámicas. No se trata solo de perder inversiones, sino de quedar fuera de redes de innovación, estándares tecnológicos y oportunidades de desarrollo conjunto.

En un contexto donde la economía digital y la transición energética definirán el crecimiento de las próximas décadas, esa desconexión podría tener efectos de largo plazo.

¿Es posible un Chile sin China?

La respuesta corta es sí, pero con costos significativos.

El ejercicio no implica que la relación con China esté exenta de desafíos. Existen debates legítimos sobre dependencia económica, diversificación de mercados y seguridad estratégica. Sin embargo, eliminar completamente a China del radar no parece una opción realista ni conveniente.

Más bien, el desafío para Chile parece ser otro: cómo gestionar una relación profunda con China sin perder autonomía estratégica.

Conclusión: más que un socio, un eje estructural

Chile sin China no sería el mismo país.

La ausencia del gigante asiático impactaría exportaciones, inversión, política exterior, innovación y cultura. Más que un socio comercial, China se ha convertido en un eje estructural del desarrollo chileno.

Entender esa realidad no implica ignorar los riesgos, sino abordarlos con mayor claridad. En un mundo donde las relaciones internacionales son cada vez más complejas, la clave no está en elegir entre China u otros actores, sino en construir una estrategia inteligente que permita a Chile aprovechar oportunidades sin comprometer su soberanía.

Porque si algo deja claro este ejercicio es que China ya no es una opción para Chile: es una realidad.

Ah, se me olvidaba: si Chile se desconectara completamente de China este espacio, nuestro proyecto multimedial "Efecto China", no existiría.