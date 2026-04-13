"Poco serio e irresponsable": Oposición cuestiona discusión inmediata a "Escuelas protegidas"

Parlamentarios de oposición cuestionaron la decisión del Ejecutivo de dar discusión inmediata al proyecto de "Escuelas protegidas", que se encuentra actualmente en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Esta decisión fue dada a conocer por el presidente de la instancia, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), quien valoró que se apoyara su propuesta de ampliar la pérdida del derecho a gratuidad universitaria a estudiantes que hayan cometido delitos.

El parlamentario planteó que se busca "hacer extensiva esta prohibición de entregar cualquier beneficio con recursos fiscales a estudiantes que sean sancionados en la educación superior, porque el proyecto original solo consideraba la enseñanza media".

"El trámite en la comisión esperamos concluirlo a más tardar el día martes por la tarde, porque el gobierno le va a poner discusión inmediata, para que el día miércoles lo votemos en Sala. Nosotros esperamos que los partidos que se dicen de gobierno estén con los dos pies puestos en La Moneda y no con uno en la calle", agregó.

Ante esta situación, la diputada Emilia Schneider (FA) replicó que "aquí lo que tenemos es un gobierno que no quiere dialogar, que no quiere escuchar a quienes piensan distinto y nos lleva a hacer un trabajo poco serio, porque quieren avanzar a tontas y a locas, y hay que hacerlo con bases técnicas, mirando la experiencia comparada y con discusión".

El diputado Juan Santana (PS) sostuvo que "el gobierno está pecando de simplista e irresponsable, porque el foco de la discusión pública se ha centrado exclusivamente en la gratuidad universitaria, lo que es cometer el mismo error que se cometió con el proyecto Aula Segura, es decir, anunciar una medida rimbombante, que no contribuye en nada a disminuir los niveles de violencia escolar".

"Lo que nosotros le proponemos al Ejecutivo es partir por no recortar el presupuesto en educación y enfocarse en los programas de convivencia escolar exitosos, como habilidades para la vida", añadió.