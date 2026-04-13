"Se disparó": tío de Francisca Millahual negó participación en el crimen

Emmanuel Ochoa, tío de Francisca Millahual e imputado por su homicidio, aseguró que la muerte de la joven de 20 años fue accidental y afirmó que ella manipulaba su arma cuando se produjo el disparo, sin embargo, la versión fue descartada por la Fiscalía en la audiencia de formalización en Temuco.

La joven, estudiante de Veterinaria, se encontraba cuidando la casa de su abuela cuando se reunió con su tío, quien fue la última persona en verla con vida. El caso quedó al descubierto cuando la dueña de la vivienda regresó y encontró el cuerpo de la víctima envuelto en sábanas y con un disparo en el rostro.

El fiscal Francisco Montesinos afirmó que el relato del imputado, de 24 años, no coincide con los antecedentes recabados.

"Él da cuenta en su declaración que el arma de fuego que se utiliza y que provoca la muerte de la víctima era suya, pero él da cuenta de que la víctima habría tomado el arma y habría estado jugando con ella y se disparó. Pero eso no coincide con el sitio del suceso, con las demás lesiones de la víctima, con la actitud adoptada por el imputado con posterioridad a los hechos", explicó el persecutor.

Tras el hecho, el imputado envolvió el cuerpo de la víctima, huyó del lugar y se deshizo del arma de fuego, que lanzó en las cercanías del río Cautín y que aún no ha sido encontrada.

"A juicio del Ministerio Público, todos esos antecedentes dan cuenta de una persona que quiere huir de la responsabilidad penal que le corresponde", agregó Montesinos.

Tras varios días prófugo, el sujeto fue detenido en la ciudad de Lanco, luego de contactar a integrantes de una iglesia evangélica que le recomendaron entregarse a la policía. Durante ese periodo, se mantuvo oculto en una micro abandonada.

Juan Francisco Arriagada, hermano del imputado, señaló que "lo único que queremos es que la Fiscalía y que la PDI haga su trabajo (..) y podamos tener un resultado final que nos dé tranquilidad a mi hermana, a la familia y, como lo he repetido muchas veces y es lo que la familia en general hemos conversado: justicia".

El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Ochoa y fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.