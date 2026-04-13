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Por amenaza de tiroteo y bomba, DUOC de Valparaíso suspendió clases y evacuo su sede

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El DUOC de Valparaíso fue evacuado pasado el mediodía de este lunes, debido a una amenaza de tiroteo y bomba difundida por redes sociales. Al lugar concurrió el GOPE de Carabineros, que descartó el riesgo de un artefacto explosivo en la sede.

"A raíz de una denuncia sobre una eventual situación de riesgo en las inmediaciones de nuestra sede, hemos activado de inmediato los protocolos de seguridad establecidos, tomando contacto con Carabineros de Chile, estableciendo la evacuación de los Edificios Brasil 1 y Brasil 2 durante la tarde de este lunes 13 de abril. Las clases se reestablecerán con normalidad hoy lunes para la jornada vespertina a contar las 18:30 hrs", informó la institución.

La casa de estudios enfatizó que "no toleraremos ninguna acción o amenaza que pueda poner en riesgo la integridad de las personas" y remarcó que "toda situación de esta naturaleza será abordada con la máxima seriedad y con total apego a la ley, colaborando activamente con las autoridades y aplicando, además, las medidas que correspondan conforme a la normativa institucional".

Carabineros entrevistó a un alumno que, según informaron las autoridades, está en calidad de imputado.

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