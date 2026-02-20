China 2026: entre los fuegos del Año Nuevo y el pulso del poder global

Por Fabián Pizarro Arcos, Periodista y director del proyecto "Efecto China"

Cada año, cuando millones de familias chinas se reúnen para celebrar la Fiesta de la Primavera, el país vive una especie de pausa colectiva. Trenes repletos, ciudades que se vacían y otras que se llenan, mesas llenas de comida y fuegos artificiales -también drones- que iluminan el cielo simbolizan renovación, esperanza y continuidad cultural. Sin embargo, en 2026, el Año Nuevo chino no es solo un momento de tradición: coincide con un punto de inflexión político, económico y geopolítico que podría redefinir el papel de China en el mundo durante la próxima década.

Este 2026, el simbolismo del calendario lunar -marcado por el Caballo de Fuego, asociado a la energía, la velocidad y el cambio- parece coincidir con la realidad política del país. Apenas semanas después de los festejos, Beijing se convertirá en el epicentro de decisiones trascendentales durante las llamadas "Dos Sesiones", el mayor evento político anual de China, donde se reúnen la Asamblea Popular Nacional (APN) y el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh). Allí no solo se debatirán metas económicas y sociales, sino que se perfilarán los contornos del próximo Plan Quinquenal, la hoja de ruta que guiará al gigante asiático en un escenario global cada vez más complejo.

El peso de este momento no puede subestimarse. China llega a 2026 en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, reconfiguración de cadenas de suministro, transición energética, rivalidades tecnológicas y un crecimiento económico global incierto. En este escenario, el país no solo busca consolidar su estabilidad interna, sino también redefinir su posición como potencia estructural del sistema internacional.

El Plan Quinquenal que se discutirá este año será clave para entender esa estrategia. Históricamente, estos planes han sido instrumentos centrales del modelo de gobernanza chino, combinando planificación estatal con adaptación pragmática al mercado. Hoy, su relevancia es incluso mayor: no se trata únicamente de metas económicas, sino de definir cómo China enfrentará desafíos estructurales como el envejecimiento poblacional, la desaceleración del crecimiento, la competencia tecnológica con Occidente y la necesidad de avanzar hacia una economía más sostenible.

Uno de los ejes más importantes del nuevo plan será, sin duda, la autosuficiencia tecnológica. Durante la última década, China ha demostrado avances impresionantes en inteligencia artificial, energías renovables, manufactura avanzada y telecomunicaciones. El nuevo plan buscará profundizar la inversión en innovación, consolidar cadenas industriales internas y reforzar la soberanía tecnológica, lo que tendrá un impacto directo en el equilibrio global de poder.

Otro aspecto central será la transformación económica. China enfrenta el reto de pasar de un modelo basado en exportaciones y grandes inversiones en infraestructura hacia uno centrado en el consumo interno, la innovación y los servicios. Este cambio no es menor: implica ajustes profundos en el mercado laboral, en la distribución de ingresos y en la relación entre Estado y sector privado. Las decisiones que se tomen en las Dos Sesiones determinarán si el país logra sostener su crecimiento en una etapa más madura de su desarrollo.

En paralelo, el plan quinquenal tendrá una fuerte dimensión geopolítica. La Iniciativa de la Franja y la Ruta, el fortalecimiento del comercio con el Sur Global y la expansión de instituciones financieras alternativas forman parte de una estrategia destinada a ampliar la influencia internacional de China. En un mundo cada vez más multipolar, Beijing busca consolidarse no solo como potencia económica, sino también como actor clave en la gobernanza global.

La política climática será otro componente crucial. China es al mismo tiempo el mayor emisor de carbono y el mayor inversionista en energías renovables. El próximo plan deberá equilibrar crecimiento y sostenibilidad, acelerando la transición energética sin afectar la estabilidad económica. Las decisiones en este ámbito no solo impactarán al país, sino también al futuro del planeta.

Pero más allá de las cifras y las estrategias, hay un elemento simbólico que conecta el Año Nuevo con el debate político: la idea de continuidad y renovación. La Fiesta de la Primavera representa el cierre de un ciclo y el inicio de otro, un momento en el que las familias reflexionan sobre el pasado y proyectan el futuro. De manera similar, las Dos Sesiones y el Plan Quinquenal marcan un punto de transición en el rumbo nacional.

Este paralelismo no es casual. En China, la política y la cultura suelen entrelazarse de formas profundas. La estabilidad social, la planificación a largo plazo y la visión estratégica forman parte de una narrativa histórica que ha permitido al país mantener coherencia en su desarrollo durante décadas.

El mundo observa con atención porque las decisiones que se tomen este año influirán en los mercados globales, en el comercio internacional, en la competencia tecnológica y en la arquitectura geopolítica. América Latina, por ejemplo, seguirá de cerca estas definiciones, dado que China se ha convertido en uno de sus principales socios comerciales e inversionistas.

En última instancia, el Año Nuevo chino de 2026 no es solo una celebración cultural. Es también un recordatorio de que el país se encuentra en un momento decisivo. Mientras los fuegos artificiales iluminan el cielo y millones de personas se desean prosperidad, en Beijing se preparan decisiones que definirán no solo el futuro de China, sino también el rumbo del orden mundial.

En 2026, tradición y estrategia convergen. Y en esa intersección, China parece decidida a marcar el ritmo del nuevo ciclo global.