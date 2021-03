China ha emitido tres señales en este llamativo diálogo China-EE.UU.

Por: Grupo de Medios de China

El día 19 finalizó en Anchorage, Estados Unidos, el diálogo estratégico de alto nivel de dos días entre China y Estados Unidos. Esta es la primera reunión cara a cara entre altos funcionarios chinos y estadounidenses desde que, Joe Biden, asumió la presidencia de Estados Unidos. A juzgar por la información divulgada por la parte china después de la reunión, China y Estados Unidos han llevado a cabo comunicaciones francas, profundas, y constructivas sobre sus políticas internas y externas, las relaciones entre China y los Estados Unidos y las principales cuestiones regionales e internacionales de interés común, y ambos creen que el diálogo es oportuno y útil, que profundiza el entendimiento mutuo. Al mismo tiempo, las dos partes todavía tienen diferencias importantes en algunos temas.

Desde la perspectiva china, esta vez fue a Anchorage con sinceridad y expresó nuestra posición y preocupaciones con franqueza y sinceridad durante el diálogo de dos días, y emitió claramente tres señales.

En primer lugar, la parte china fue esta vez a resolver el problema, no a pelear. Sin embargo, ante las acusaciones irrazonables y las prácticas hegemónicas de Estados Unidos durante las conversaciones, la parte china las refutó con argumentos razonables, trazó una línea roja, aclaró nuestras preocupaciones y demostró la firme determinación y voluntad de salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad, e intereses de desarrollo.

En segundo lugar, a pesar de las importantes diferencias entre las dos partes, China aún se esfuerza por buscar puntos de cooperación pragmáticos con Estados Unidos, y alcanzó cierto consenso al respecto, demostrando un alto grado de responsabilidad por los intereses de China y Estados Unidos y el mundo.

La cooperación chino-estadounidense beneficiará a ambos y la lucha perjudicará a ambos. Esta es una verdad que ha sido probada repetidamente por la historia. Con base en esto, China y Estados Unidos discutieron una serie de temas como economía y comercio, las dos fuerzas armadas, ejecución de la ley, humanidades, salud y seguridad cibernética. Las dos partes expresaron que están comprometidas a fortalecer el diálogo y la cooperación en el campo del cambio climático, y establecerán un grupo de trabajo conjunto chino-estadounidense sobre cambio climático. Este es un factor positivo en este diálogo estratégico de alto nivel entre China y Estados Unidos y corresponde con intereses de ambas partes. Por supuesto, el próximo paso de cooperación debe respetar los principios de respeto mutuo e igualdad de trato. China no acepta órdenes y solicitudes unilaterales de Estados Unidos, y mucho menos la arrogancia de Estados Unidos.

En tercer lugar, China expone claramente sus puntos de vista sobre la forma en que se llevan los países grandes y defiende firmemente el "verdadero multilateralismo".

En este diálogo, China reiteró que defiende firmemente el sistema internacional con las Naciones Unidas como núcleo y el orden internacional basado en el derecho internacional, en lugar de un orden basado en reglas formuladas por un pequeño número de países; el valor de los Estados Unidos no es un valor internacional, las reglas de EE. UU. no son reglas internacionales. Al mismo tiempo, China señaló que el verdadero multilateralismo debe respetar la soberanía de todos los países del mundo, respetar la diversidad de civilizaciones y comprometerse con la democratización de las relaciones internacionales.

Por el momento, las relaciones chino-estadounidenses llegan a una nueva encrucijada. Este diálogo estratégico de alto nivel, franco, profundo e incluso con sabor de pólvora entre China y Estados Unidos, sin duda, dejará una fuerte huella en la historia de los intercambios bilaterales. La puerta al diálogo continuo entre China y Estados Unidos siempre está abierta, pero ambas partes deben ir a la misma dirección. ¡La era dominante con China ha terminado hace mucho! Solo cuando Estados Unidos aprenda a ser iguales y respetarse mutuamente, la "ruptura del hielo" de las relaciones entre China y Estados Unidos podrá abrir la puerta de oportunidades.