¿Debemos alinearnos? ¿Qué quiere realmente China de Chile?: Conversación con Yuanpu Huang

Por: Joaquín Sáez, antropólogo social e integrante del Núcleo Milenio ICLAC

Hace un tiempo en Instagram hemos visto el auge de videos realzando China y sus características. Desde sus ciudades futuristas, su gastronomía y sus festividades, muchos están en su "chinese era" imitando costumbres, aprendiendo el idioma y usando vestimentas de este lejano país que se hace más cercano a través de las redes sociales.

En este auge, un consultor y académico chino Yuanpu Huang (Xiangxi, 1985) se ha vuelto muy popular en su canal de Instagram, acumulando más de 350.000 seguidores en pocos meses. ¿La razón? Yuanpu se dedica a "traducir" China para el público extranjero, explicando algunas de sus acciones políticas y en particular su relación con el mundo. Como una próxima superpotencia global, este país se asoma en la palestra pública con una serie de acciones que sorprenden al público global, liderando la transformación tecnológica, la construcción de infraestructura estratégica y una serie de mecanismos de cooperación con distintos perfiles de países. En contraposición a esto, se asoman discursos sobre una supuesta necesidad de alineación de parte de sus socios y las sospechas de EE.UU. de espionaje y préstamos injustos a países del Sur Global.

En dicho contexto, surge la duda de cómo estos países deben responder a las acciones de China, las cuales se centran principalmente en cooperación económica a través de mecanismos como la Franja y Ruta de la Seda propuesta por Xi Jinping en 2013 y que ha ganado más fuerza en Chile y Latinoamérica desde 2018. Yuanpu nos ayuda a responder estas interrogantes desde una perspectiva realista. Pude entrevistarlo en su breve paso por Chile de forma online y estas son las impresiones de su visita:

Desde la perspectiva de China, ¿cómo se percibe actualmente a Chile como socio estratégico en América Latina?

En China, Chile es a menudo visto como un importante socio estratégico en América Latina. Es conocido como un país que participa activamente en -y a veces inicia- mecanismos internacionales y agendas globales. También hay un sentido de cercanía cultural, en parte porque Chile tiene una población con herencia china.

Dicho esto, si miramos las prioridades de manera más realista, tanto el gobierno chino como las empresas chinas tienden a colocar a Brasil en una posición más central en América Latina. Una razón clave es la tradición más fuerte de independencia diplomática de Brasil.

En este sentido, el valor estratégico a largo plazo de Chile para China depende en gran medida de si puede mantener un alto grado de autonomía -especialmente en el contexto de las relaciones China-EE. UU.

La inversión china en Chile ha disminuido en los últimos años. ¿Interpretas esto como una pausa cíclica o un cambio estructural?

En general, la inversión china en América Latina sigue aumentando. Lo que ha cambiado es la estructura de esa inversión.

En el pasado, la inversión china hacia el exterior estaba más dirigida por el gobierno, y Chile, como socio estratégico, recibió una parte significativa.

En los últimos años, sin embargo, las empresas chinas privadas se han convertido en los principales motores de la inversión en el extranjero.

Estas empresas privadas tienden a centrarse más en Brasil -debido a su gran población y tamaño de mercado- y en México, principalmente debido a su proximidad al mercado de los EE. UU.

En este momento, Chile no es una prioridad absoluta para la mayoría de las empresas privadas chinas.

Esto significa que el gobierno chileno puede necesitar entender mejor este cambio estructural y promover proactivamente a Chile en China como un destino de inversión.

En el actual contexto geoeconómico global, ¿qué debería hacer Chile para seguir siendo relevante y atractivo para China?

China no obliga a los países medianos o pequeños a elegir entre China y los Estados Unidos. Lo que China más valora es si un país mantiene una política exterior independiente.

Desde la perspectiva de China, el atractivo de Chile depende de cuánta autonomía estratégica pueda preservar sin una interferencia externa excesiva.

En este momento, muchas élites chilenas tienen vínculos estrechos con los Estados Unidos, y con la reciente elección de un presidente inclinado a la derecha, existe cierta preocupación en China sobre si Chile puede inclinarse más claramente hacia Washington.

Así que para China, la pregunta clave no es si Chile es "pro-China", sino si Chile puede actuar de manera independiente y pragmática en un entorno global más polarizado.

Nota del autor

Entrevistar a Yuanpu presenta una perspectiva muy interesante pues, incluso desde el ámbito académico, se suele pensar en la necesidad de tomar una posición complaciente con China (asumiendo que es la forma de retribuir su reciprocidad o dar atención a los beneficios diplomáticos de la relación). Sin embargo, Yuanpu nos presenta una perspectiva mucho más honesta, pragmática y consecuente con nuestra propia política exterior: posicionar una perspectiva independiente, basada en nuestros intereses, capitalizando lo construido en estas décadas de relación y con una hoja de ruta que responda a las propias intenciones que tiene China en la región, sin perder de vista cómo aprovechamos nuestro acceso al mercado chino.

No se trata de asimetría, sino de una visión propositiva que permita lograr políticas de Estado a largo plazo. Y en América Latina, más allá del no alineamiento, la autonomía estratégica o algún concepto nuevo, se requieren mecanismos que articulen a la región frente a la incertidumbre mundial y den respuestas coordinadas capaces de prevalecer en el tiempo pero, sobre todo, que permitan mantener estrategias de resiliencia frente a los cambios que están ocurriendo, independiente del cambio de gobierno.

Alexander Wendt, hace dos décadas en su libro "Teoría social de la política internacional", hablaba de la importancia de los actores para crear cambios globales y, especialmente, de que la identidad precede al interés. Hoy, actores como Donald Trump generan cambios en el escenario internacional de gran impacto, lo cual requiere también que las potencias medias cuestionemos nuestro rol en el mundo: ¿cuál es la identidad chilena de política exterior que queremos proyectar al mundo?

La entrevista con Yuanpu Huang nos invita a pensar esto: traspasar la discusión a un nivel más profundo que la pregunta dicotómica entre China y EE.UU. Hoy tenemos la oportunidad de utilizar nuestros distintos espacios de interacción mundial para lograr este cometido, incluso fortaleciendo nuestros vínculos con China, pero también con otros países del este y sudeste de Asia, así como con naciones de un perfil similar al nuestro que nos permitan generar complementariedad económica en este contexto multipolar.