Fran Maira queda con arraigo nacional tras formalización por accidente en Lo Barnechea

El control de detención de la influencer y exchica reality Fran Maira, detenida tras verse involucrada en un accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea, concluyó con su formalización por cuasidelito de lesiones, según reportó T13.

La magistrada decretó como medidas cautelares la firma mensual y el arraigo nacional mientras se desarrolla la investigación. Tras la audiencia, el abogado de Maira, Esteban Olivares Escobar, señaló: "Firma mensual y arraigo nacional, lo cual es adecuado para un cuasidelito de lesiones".

Además, el abogado precisó que "el plazo de investigación son 90 días".

Durante la instancia, la defensa solicitó que los medios de comunicación fueran retirados de la sala, petición que fue rechazada por el tribunal, por lo que la audiencia se desarrolló de manera pública.

El hecho ocurrió cuando Maira colisionó con un motociclista en el sector de Avenida La Dehesa, luego de virar sin contar con la señalética habilitante. Registros de cámaras muestran que la conductora giró con luz verde, pero sin la flecha que permite doblar a la izquierda, lo que habría provocado el impacto que mantiene en estado crítico a la víctima.