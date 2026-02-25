Boric vuelve a defender su gestión: Es absolutamente falso que se ha hecho todo mal

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabeza la ceremonia de primera piedra del nuevo Hospital de Licantén. https://t.co/TmwVEga1Hz

A dos semanas del cambio de mando, el Presidente Gabriel Boric volvió a defender los avances de su Administración, especialmente en materia de vivienda y obras públicas, ante figuras opositoras que aseguran que "se ha hecho todo mal" en los últimos cuatro años.

Durante una actividad en Licantén (Región del Maule) este miércoles, el Mandatario reflexionó: "En las postrimerías de nuestro Gobierno, quiero advertir algo: se vuelve muy fácil para quienes han sido oposición durante mucho tiempo decir que se ha hecho todo mal. Eso es absolutamente falso".

En cuanto a los procesos de reconstrucción que siguen en curso en distintos puntos del país, fustigó que "algunos prefieren la cuña fácil y dicen que 'no se está haciendo nada en reconstrucción'" ante la demora en las soluciones.

"Los trabajos son complejos e involucran a mucha gente. No nos faltemos el respeto, no busquemos la peor versión del otro. Gobernar un país tiene muchas dificultades, pero por sobre todo, se hace en colectivo, y son muchos y muchas quienes se esfuerzan para sacar adelante proyectos día a día", emplazó.

Tras apuntar a las escuelas de Juan Fernández y Monte Patria que llevan años en construcción después de que desastres azotaran a sus respectivos territorios, Boric insistió que "estas son tareas de Estado".

"A nosotros nos ha tocado continuar algunas que sufrieron tragedias en gobiernos anteriores, y a los gobiernos que vienen les tocará seguir con reconstrucciones que comenzaron durante nuestro periodo, pero lo importante no es quién se saca la foto", enfatizó el Presidente.

Avances en el Maule y el Biobío

A modo de ejemplo, mencionó la ceremonia de la primera piedra del futuro Hospital de Licantén, a la cual asistió esta tarde, y aseguró que "no me cabe ninguna duda de que va a mejorar la calidad de vida a la gente de la comuna".

"Seguramente será inaugurado por otro Presidente o Presidenta, y está bien que así sea, porque trabajamos por Chile, no por nosotros", zanjó.

También dio cuenta de que en la misma zona, el "proceso de reconstrucción producto de las lluvias impresionantes que tuvimos en 2023 se ha llevado adelante con éxito gracias al trabajo de servidores públicos, y la gran mayoría de ellos no son de confianza política, sino que hacen carrera en Vialidad, en el Serviu, en los servicios de salud, y merecen todo nuestro respeto, y vamos a exigir que se les respete también".

"Ya se entregaron los subsidios habitacionales requeridos para la reconstrucción y reparación de casas que fueron destruidas o dañadas en el Maule producto de estas lluvias, y en los próximos días, comienza la construcción de viviendas definitivas para quienes perdieron sus casas", puntualizó, relevando que "las reconstrucciones son tremendamente difíciles; son un desafío para el que Chile tiene que estar mejor preparado".

Asimismo, resaltó que una mujer de Punta de Parra, en la comuna de Tomé (Biobío), una de las más asoladas por los incendios forestales de enero, agradeció directamente al Gobierno "porque ya se está construyendo su vivienda definitiva".