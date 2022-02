El marco conceptual chino de promover los derechos humanos y la acción

Por: Niu Qingbao, embajador de China en Chile

Las teorías de los derechos humanos consisten en el derecho a la búsqueda de la felicidad. Una vez nacido, el Partido Comunista de China (PCCh) determinó como aspiración fundacional y misión suya la búsqueda de la felicidad del pueblo chino.

Desde 1921, toda lucha y todo sacrificio, en cuya realización el PCCh unió y condujo al pueblo chino, constituyen, en fin de derribar las tres grandes montañas que pesaban sobre el pueblo chino: el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático, haciendo así realidad la independencia nacional y la liberación popular.

Y con ello se fundó el sistema de asambleas populares nacionales, en el que el pueblo era dueño del país y el sistema económica básico de China, que se sustenta en mantener la propiedad pública en una posición dominante, a la vez que permite el desarrollo de diversas formas de propiedad, emprendiendo el exitoso camino de socialismo con pecurialirades chinas.

En este proceso, la nación china ha dado un gran salto, convirtiéndose de un país pobre, atrasado y fragmentado en la segunda economía del mundo y asegurando un gran logro histórico del año 2020 en la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos y una victoria decisiva en la erradicación de la pobreza bajo la actual linea de indigencia. El Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de China en 2021 alcanzó por primera vez el promedio mundial desde que hay registros.

China ha construído los sistemas más grandes a nivel global de educación, obra social y salud y la esperanza de vida promedio de los chinos aumentó de los 35 años a los 77.3 años. El sistema de asamblea popular de distintos niveles asegura que todo el poder del país recae en el pueblo y hace realmente que el pueblo chino sea el dueño del país, poniendo fin a la historia de profunda humillación y derechos humanos completamente conculcados. El pueblo chino cuenta con un alto índice a nivel global de felicidad y de apoyo y satisfacción al gobierno chino.

El Partido Comunista de China ya ha recorrido una trayectoria con esfuerzos incansables en la que considera siempre la persecución de la felicidad y los derechos humanos del pueblo chino como sus aspiraciones fundacionales y misiones. China ha hecho propios esfuerzos para alcanzar el objetivo de la materialización plena de los derechos humanos con características chinas, cuyo marco conceptual incluye, pero no se limita a:

Primero, la subsistencia y el desarrollo son cimientos de derechos humanos y los derechos a la subsistencia y al desarrollo son los más primordiales de los derechos humanos. Desde mediados del Siglo IX, China estuvo en una situación de profunda humillación y el pueblo sufrió enormemente por la guerra, la pobreza y la falta de derechos humanos hasta 1949. Solamente con la fundación de la República Popular China, el pueblo empezó a tener derechos políticos sin precedente, convirtiéndose en el dueño del país.

En los 73 años transcurrilos de construcción, especialmente los 44 años de reforma y apertura económica, China ha creado dos milagros: el rápido desarrollo económico y la estabilidad social a largo plazo. El pueblo chino ha pasado de escasez y miseria a una vida modestamente acomodada, dejando atrás para siempre el frío y hambre, desarrollando impetuosamente las esferas de la economía, la cultura, la educación, la salud, el deporte, etc. y experimentando mejoramiento continuo del conjunto de los derechos humanos.

En segundo lugar, los estándares de derechos humanos evolucionan con el tiempo. Los factores objetivos son siempre determinantes, a que se remite hablar de los derechos humanos. Roma no se construyó en un día. Y el proceso de los derechos humanos tampoco se logra de la noche a la mañana. En lo que respecta a los derechos humanos de los trabajadores, para el caso de los países pobres y atrasados, con la excusa de protegerlos, imponer condiciones como el ambiente laboral, el salario mínimo y el nivel de emisiones de dióxodo de carbono significa una pérdida de estos puestos de trabajo, lo que en vez de proteger los derechos humanos, restringe el derecho al desarrollo de estos países bajo el pretexto de los derechos humanos, y en última instancia los perjudica.

Tercero, los derechos humanos son relativos. Esto significa que en el mundo no hay derechos humanos absolutos. Por ejemplo, migrar es un derecho humano de que gozan todos, sin embargo nadie tiene derecho a construir su vivienda en la vía pública ni en el patio trasero de la casa del otro. Mientras tanto, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, pero nadie tiene derecho a calumniar a los demás; toda persona tiene derecho a elegir si ponerse mascarilla o no y aplicarse la vacuna o no, pero nadie tiene derecho a propagar el virus poniendo en peligro la vida y la salud de los demás.

Es decir, el derecho a la libertad de uno debe respetar los derechos de los demás. Así pues, no puede entenderse la existencia de la libertad individual si no tienen como objetivo la defensa y desarrollo de los derechos colectivos. Y cuando en un grupo no existe unanimidad, en la toma de la decisión se adopta la decisión de la mayoría cuyos derechos deben ser respetados por las minorías del grupo.

Cuarto, el gobierno de un país es el organismo principal para proteger y promover los derechos humanos en ese país, y ningún otro país tiene derecho a intervenir. Así como los individuos no son agentes de la ley, los estados son soberanos iguales, respetando mutuamente la soberanía, la integridad territorial, la no agresión mutua, la no interferencia en los asuntos internos de otros países, la igualdad y beneficio mutuo y la coexistencia pacífica.

Estos Cinco Principios de Coexistencia Pacífica que reflejan plenamente los propósitos de las relaciones internacionales y principios fundamentales de Derecho Internacional, han sido aceptados por la mayoría de los países del mundo. Si bien algunos países tienen graves problemas propios de derechos humanos desde hace mucho tiempo, como el grave racismo, la proliferación de armas, la drogadicción y el tráfico de drogas y la ineficaz prevención y control de Covid-19, que en los últimos años produjo decenas de millones de persons contagiadas y cientos de miles de pacientes fallecidos, se hacen pasar por ¨el juez de derechos humanos¨ o ¨el gendarme de derechos humanos¨ e interfieren en los asuntos internos de otros países con el pretexto de las llamadas ¨reglas¨. Esto no es proteger los derechos humanos sino las violaciones de ellos.

Quinto, la forma correcta de promover el progreso de los derechos humanos a nivel global es el diálogo y la cooperación en igualdad. El objetivo común que persigue la sociedad humana es realizar el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de los pueblos. Sin embargo, las formas y los caminos para realizar los derechos humanos no son siempre iguales.

Es necesario respetar el camino de desarrollo de los derechos humanos elegido independientemete por cada país, teniendo en cuenta las diferentes condiciones históricas, económicas y culturales de cada uno. Al juzgar la situación de los derechos humanos de un país, la opinión popular de la gente de allí revela la voluntad.

El igualitario diálogo y cooperación, el intercambio y apreciación mútua entre los diferentes países y civilizaciones, conforman de forma correcta y exclusiva, los pilares fundamentales para promover el progreso internacional de los derechos humanos.