Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Pet Shop Boys derrochó calidad en su debut en el Festival de Viña del Mar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Hemos tocado muchas veces en Chile, pero este fue el mejor público", aseguró el grupo británico.

Pet Shop Boys derrochó calidad en su debut en el Festival de Viña del Mar
 AGENCIA UNO
El dúo británico Pet Shop Boys conquistó al Monstruo con un deslumbrante concierto lleno de sus éxitos y un impresionante despliegue tecnológico en Viña 2026.

El montaje de este show obligó a la organización a realizar modificaciones en el escenario de la Quinta Vergara, de tal manera que pudiese soportar las 20 toneladas en equipo y pantallas que traían los británicos. Y eso se notó.

Constantes juegos de luces adornaban cada uno de los hits de Neil Tennant y Chris Lowe, quienes bajo un par de postes y múltiples atuendos hipnotizaron a las miles de personas que repletaron el recinto.

La banda ha escrito varios capítulos de su relación con el público chileno, pero nunca antes había estado en el Festival de Viña del Mar. "Hemos tocado muchas veces en Chile, pero este fue el mejor público", confesó Tennant al cerrar el espectáculo.

Clásicos como "New York City Boy,You Were Always on My Mind,It's a Sin" y "West End Girls" coronaron la presentación de Pet Shop Boys, quienes se llevaron las Gaviotas de Plata y Oro.

Este viernes 27 de febrero Pet Shop Boys ofrecerá un concierto en el Movistar Arena en Santiago.

