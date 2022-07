¿Estamos preparando profesionales de Economía y Negocios para trabajar con la que será la principal economía del mundo?

Por: Karina Fernanda Piña Pérez, ex coordinadora Programa Chino Mandarín Ministerio de Educación. Fundadora y directora ejecutiva Corporación Cruzando el Pacífico

En mi MBA en la University of International Business and Economics (UIBE), en Beijing, tenía solo compañeros de Asia, con una variedad de culturas e idiomas compartiendo la misma sala: Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, Myanmar, Vietnam, India, Siria y China, y mis profesores todos locales. En mi generación yo era la única "occidental" y además, la mayor. Esa experiencia fue clave para entender parte de la cultura de negocios y cómo, por ejemplo, la creación de confianza, visión de largo plazo, la paciencia, el silencio eran parte de las reglas del juego a la hora de relacionarse con ellos.

Conocer las bases para acercarse a China en el ámbito comercial se constituye como un elemento central en la formación de toda persona interesada en este país, sobre todo el conocimiento de sus elementos culturales para generar lazos más estrechos con sus contrapartes.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el año 2009 China se convirtió en el primer socio comercial de Chile, alcanzando un total de US$19.153 millones en el comercio bilateral y desplazando a Estados Unidos, que para ese mismo año tuvo US$14.195 millones en su comercio bilateral con Chile. De igual manera, según InvestChile, en 2019 China se convirtió en líder en inversión extranjera directa en el país, con un alza del 167% respecto al año anterior. Además, según estimaciones del Centro de Investigación Empresarial y Económica, en 2031, China se convertirá en la primera potencia económica mundial. Todo refuerza lo relevante que es formar capital humano avanzado en el entendimiento mutuo con China, el cual permita establecer relaciones de confianza a largo plazo.

La presencia de China en Chile no solo se hace notar por medio de estos datos macroeconómicos. Hace unos días encontré un anuncio de PcFactory donde se necesita ingeniero comercial para que esté al menos 3 años en su oficina de Shenzhen, asentamiento que cuando Deng Xiaoping asumió el poder en 1977, era solo un pueblo de pescadores de 59.000 habitantes y que luego se convirtió en una zona económica especial. Shenzhen es ahora la ciudad mundial de desarrollo tecnológico. Este es solo uno de los tantos ejemplos que muestran cómo el ascenso económico chino ha abierto nuevas puertas, tanto para las empresas como para los profesionales del mundo de los negocios, que solo pueden ser bien aprovechadas por medio del entendimiento de su cultura y sus características económicas.

Actualmente en Chile existen 52 facultades de Economía y Negocios, donde cada año egresan miles de nuevos profesionales especializados en las ciencias económicas. Sin embargo, al hacer un zoom de las mallas curriculares de Ingeniería Comercial, es posible observar que dentro de su formación escasea el aprendizaje de Asia. Esta falencia puede ser explicada, en parte, porque nuestro sistema educativo no enseña sobre oriente, utilizamos bibliografía de investigadores occidentales y nuestros académicos han realizado sus estudios de postgrado en universidades principalmente de Europa y Estados Unidos, notando la ausencia de estudios en universidades asiáticas.

Encontramos algunos programas de postgrado con orientación a integrar en su planificación académica, cursos y experiencias que involucran a China y los negocios, existiendo programas de MBA - que están detenidos por la pandemia. En esta línea, la Universidad de Chile ofrece el Global Experience Trip; la Universidad Católica el "China/Chile Culture and Management Immersion Experience (C-mix)"; la Universidad Adolfo Ibáñez una pasantía tecnológica en el Executive MBA; la Universidad del Desarrollo ofrecía en su MBA una pasantía académica cultural a China, permitiéndoles la comprensión general del país in situ. Sabido es que desde su creación en 2009, el sistema de Becas Chile no comprendía los programas de MBA dentro de su convocatoria.

Chile ha avanzado. Fue así que en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet nombró a dos agregados comerciales, destinados a oficinas de ProChile con dominio fluido del chino mandarín. Andreas Pierotic, fue Agregado Comercial de Chile en Beijing, y Cristián Prado, fue Agregado Comercial en Hong Kong y Macao. Sin duda, para las instituciones y empresas chinas, relacionarse en su idioma con su par chileno fue altamente valorado.

Esfuerzos por expandir el conocimiento sobre cómo hacer negocios con China se observan en los primeros libros de negocios escritos por chilenos. Luis Hernández, becado por el gobierno chino y fundador de Winner Go, en su publicación "Emprender con China", presenta consejos prácticos de una manera más cercana para importar desde China, teniendo en consideración un proceso integral para llevarlo a cabo. Autoras como Claudia Labarca también aportan a la perspectiva de negocios con el país, donde incluso su libro "Chile y China: cultura, negocios y confianza en la era global" se encuentra a la venta en el China and South Asia, Southeast Asia Press Center en Beijing.

Cruzando el Pacífico, en línea con el propósito de ser un puente académico, educativo y cultural entre China y América Latina, ha participado y llevado a cabo una serie de iniciativas para fomentar el conocimiento sobre los negocios con China y recalcar su importancia en nuestro país. Durante una década nos reunimos con diversas universidades para darles a conocer lo clave de la formación sobre China. Fruto de aquello es la alianza que hemos hecho con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca que, por cierto, cuenta con uno de los 10 mejores MBA en Chile según la revista América Economía. Es así como en junio dimos inicio al curso "Bases culturales para negociar con China" dirigido a estudiantes de quinto año de Ingeniería Comercial y Auditoría. La gran curiosidad y motivación de las y los estudiantes por conocer más acerca de China se vio reflejada en las expectativas que tenían del curso y en el interés por saber cómo un país con una cultura totalmente diferente a la de occidente logró, en solo unas décadas, convertirse en una de las principales potencias mundiales.

Todos los ejemplos mencionados con anterioridad permiten dar cuenta de algunos esfuerzos que ayudan a posicionar el estudio y comprensión sobre China en las facultades de economía y negocios del país, con el fin de dotar a sus estudiantes de un conocimiento clave para hacer frente a los actuales y futuros desafíos del sistema internacional que, sin duda, involucran un conocimiento más exhaustivo sobre China.

Es esperable que en unos años sigan las empresas y otras instituciones del Estado la ruta de ProChile y logremos contar con más profesionales especializados en hacer negocios en chino mandarín, y consolidar nuestra relación comercial, ahora, con la principal economía del mundo.