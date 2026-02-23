Ignacio Walker: Hay que preguntarse si Kast va a privilegiar los intereses de Chile o de EE.UU.

Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores, abordó en Cooperativa la confirmada participación del presidente electo, José Antonio Kast, en la conferencia "Shield of The Americas" en Miami (EE.UU.), en medio de un clima político tensionado con la saliente Administración de Gabriel Boric.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el otrora canciller afirmó que la segunda administración de Donald Trump "hay una sola carilla, un solo libreto, que es la Doctrina de Seguridad Nacional expuesta hace dos meses, donde básicamente Trump dice: 'mire, esta es nuestra zona de influencia, el Western Hemisphere, las Américas desde Canadá hasta Chile y Argentina. Aquí no se mete nadie'. Y ahora convoca al 'Shield of The Americas', que es el Escudo de las Américas, y el escudero es Donald J. Trump".

"Lo que está haciendo el presidente Trump es decirle al presidente entrante, José Antonio Kast: 'mire, estos son nuestros términos de referencia'. Aquí lo que hay es el interés de Estados Unidos", aseguró.

En ese sentido, el extimonel DC se cuestionó: "La pregunta es: ¿la política exterior del Presidente entrante José Antonio Kast va a girar en torno al interés de Estados Unidos o al interés de Chile? La verdad es que no la tiene fácil el Presidente entrante".

"¿Esta reunión en Miami el 7 de marzo, cuatro días antes del cambio de mando en Chile, al que viene Marco Rubio, va a ser una afirmación de la autonomía y la soberanía de Chile desde el punto de vista de la dignidad como país, o va a ser un 'besamanos' respecto del gobierno de Trump y EE.UU?", puntualizó el exministro.

"Supuestamente es una ventaja ser tan amigo, tan cercano de esta oleada ultraderechista que recorre el mundo, cuyo 'guaripola' es Donald Trump, pero eso crea, paradójicamente, una serie de inconvenientes en materia de política exterior chilena", concluyó.