La confianza de las empresas extranjeras para invertir en China

Por: Grupo de Medios de China

En el primer trimestre de este año se han dado a conocer sucesivamente los principales datos de la economía china, que básicamente siguen en la línea o mejoran respecto a las expectativas de mercado: el PIB aumentó un 18,3% interanual desde la base baja del año pasado; el índice de precios al consumidor nacional se mantuvo igual que el año pasado, el nuevo empleo urbano fue de 2,97 millones, cumpliendo el 27% de la meta anual de sumar más de 11 millones de personas.

Respecto a estos datos, el reconocido diario económico francés Les Échos publicó un artículo en el que indicaba que el impulso de la recuperación económica de China se había consolidado aún más. La CNN anunció que "la economía de China ha vuelto a su nivel anterior a la epidemia, las políticas de apoyo se han retirado gradualmente y el repunte de China tras la pandemia se está estabilizando".

Eswar Prasad, profesor de economía en la Universidad de Cornell, señaló que esto muestra plenamente que la economía de China tiene una fuerte resiliencia y un fuerte impulso. El sostenido crecimiento económico no solo demuestra que la orientación de la política macroeconómica determinada en la Conferencia Central de Trabajo Económico a fines del año pasado es correcta, sino que también brinda las condiciones para seguir regulando la economía de acuerdo con este tono, es decir, "mantener el continuidad, estabilidad y sostenibilidad de la política macroeconómica". La agencia Reuters informó de que "después de que la economía china se haya afianzado firmemente, el gobierno chino se asegurará de que no habrá cambios bruscos en la política".

A largo plazo, esta orientación política ayudará a la economía de China a resolver aún más los riesgos y optimizar su estructura. El Wall Street Journal citó a John Leer, un economista de la compañía estadounidense Morning Consult, que afirmó que "Beijing ha establecido un pronóstico de crecimiento relativamente modesto para 2021, lo que deja más espacio para que los funcionarios se ocupen de la deuda y los riesgos financieros".

Según datos del Ministerio de Comercio de China, las ventas minoristas totales de bienes de consumo en el primer trimestre de este año aumentaron un 33,9% interanual, lo que indica que la recuperación del consumo se está acelerando. The New York Times analizó que los datos de ventas minoristas en marzo fueron mejores de lo esperado, lo que muestra que la confianza del consumidor ha aumentado y el deseo del consumidor ha aumentado aún más. The New York Times señaló también que, a diferencia de las principales economías del mundo que brindan subsidios a los consumidores, el gobierno chino se enfoca en usar incentivos crediticios e impositivos para ayudar a las empresas, que no solo pueden mejorar la vitalidad de las empresas, sino también promover el consumo.

En el contexto macroeconómico de la continua expansión de las importaciones de China, las economías orientadas a la exportación como Alemania han sido las primeras en beneficiarse. Desde el canal de televisión alemán ARD se informó de que "China ha apoyado a la industria automotriz y el floreciente mercado automotor chino ha salvado a Volkswagen, BMW y Daimler".

Los datos de la Oficina Federal de Estadística de Alemania también confirman el efecto de la radiación de la recuperación económica de China en la industria manufacturera alemana. A febrero de este año, el número de pedidos de empresas alemanas ha aumentado durante 9 meses consecutivos, volviendo al nivel anterior a febrero de 2020, principalmente debido a la recuperación económica de China y Estados Unidos.

Recientemente el primer ministro chino, Li Keqiang, dijo en un simposio al que asistieron expertos y empresarios que "mantener el crecimiento constante de la economía de China es una contribución importante a la economía mundial". Esto ha sido confirmado por el "Informe de la encuesta sobre el entorno empresarial de China 2021" publicado por la Cámara de Comercio Estadounidense en China el 9 de marzo de este año: Las empresas extranjeras en China son optimistas sobre las perspectivas de desarrollo económico de China en el futuro, y el mercado chino sigue siendo la máxima prioridad. El 75% de las empresas entrevistadas se muestran optimistas sobre las perspectivas del mercado chino en los próximos dos años, y el 81% creen que el mercado chino logrará un crecimiento positivo en 2021.