Becas en China: INAPI abre convocatoria para maestría en propiedad intelectual

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) abrió el proceso de selección en Chile para la "Maestría Belt and Road en Propiedad Intelectual" (BRIPC) 2026, un programa internacional financiado por el Gobierno de China.

La convocatoria estará disponible hasta el 26 de abril y permitirá seleccionar a dos candidatos/as que serán nominados para acceder a una beca completa de estudios de postgrado en el país asiático.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades en propiedad intelectual a nivel global, en un contexto donde este ámbito se vuelve clave para la innovación, el desarrollo tecnológico y la competitividad económica.

Cómo funciona la beca en China

El programa tiene una duración total de dos años. El primer año se realiza de manera presencial en China, mientras que el segundo se desarrolla desde Chile, donde los estudiantes deben completar su tesis y defensa final en modalidad online.

La beca del Gobierno chino incluye:

Matrícula completa del programa

Alojamiento durante la estadía en China

Subsidio mensual para gastos de manutención

Seguro médico general

Un punto relevante es que los pasajes aéreos internacionales no están cubiertos, por lo que deben ser financiados por cada postulante.

Quiénes pueden postular a la maestría BRIPC

La convocatoria está dirigida a profesionales y funcionarios/as vinculados a la propiedad intelectual, tanto del sector público como privado.

Esto incluye perfiles de:

Oficinas de propiedad intelectual

Empresas y startups

Estudios jurídicos

Universidades

Centros de investigación

El objetivo es potenciar conocimientos especializados que luego puedan aportar al ecosistema chileno de innovación y protección de activos intangibles.

Proceso de selección y requisitos

El proceso de postulación se realiza exclusivamente a través de un formulario digital habilitado por INAPI. No se aceptarán postulaciones por otras vías.

La evaluación será por mérito y considerará:

Antecedentes académicos

Experiencia profesional en propiedad intelectual

Dominio del inglés

Carta de motivación

Es importante tener en cuenta que la selección de INAPI corresponde a una nominación. La decisión final sobre la adjudicación de la beca y la admisión al programa será tomada por las autoridades del Gobierno de China.

Cooperación China-Chile en formación avanzada

Esta maestría se enmarca en la iniciativa Belt and Road, que promueve la cooperación internacional en distintas áreas estratégicas, incluyendo educación, innovación y desarrollo tecnológico.

Para Chile, este tipo de becas en China representa una oportunidad concreta para formar especialistas en propiedad intelectual, un campo cada vez más relevante para sectores como la tecnología, la investigación científica y las industrias creativas.

Además, refuerza los vínculos académicos entre ambos países y abre nuevas posibilidades de intercambio profesional en áreas clave para el desarrollo económico.