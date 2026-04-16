Becas en China: INAPI abre convocatoria para maestría en propiedad intelectual
El programa Belt and Road 2026 ofrece formación de postgrado en China y Chile, con apoyo estatal y foco en fortalecer capacidades técnicas.
El programa Belt and Road 2026 ofrece formación de postgrado en China y Chile, con apoyo estatal y foco en fortalecer capacidades técnicas.
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) abrió el proceso de selección en Chile para la "Maestría Belt and Road en Propiedad Intelectual" (BRIPC) 2026, un programa internacional financiado por el Gobierno de China.
La convocatoria estará disponible hasta el 26 de abril y permitirá seleccionar a dos candidatos/as que serán nominados para acceder a una beca completa de estudios de postgrado en el país asiático.
La iniciativa busca fortalecer las capacidades en propiedad intelectual a nivel global, en un contexto donde este ámbito se vuelve clave para la innovación, el desarrollo tecnológico y la competitividad económica.
El programa tiene una duración total de dos años. El primer año se realiza de manera presencial en China, mientras que el segundo se desarrolla desde Chile, donde los estudiantes deben completar su tesis y defensa final en modalidad online.
La beca del Gobierno chino incluye:
Un punto relevante es que los pasajes aéreos internacionales no están cubiertos, por lo que deben ser financiados por cada postulante.
La convocatoria está dirigida a profesionales y funcionarios/as vinculados a la propiedad intelectual, tanto del sector público como privado.
Esto incluye perfiles de:
El objetivo es potenciar conocimientos especializados que luego puedan aportar al ecosistema chileno de innovación y protección de activos intangibles.
El proceso de postulación se realiza exclusivamente a través de un formulario digital habilitado por INAPI. No se aceptarán postulaciones por otras vías.
La evaluación será por mérito y considerará:
Es importante tener en cuenta que la selección de INAPI corresponde a una nominación. La decisión final sobre la adjudicación de la beca y la admisión al programa será tomada por las autoridades del Gobierno de China.
Esta maestría se enmarca en la iniciativa Belt and Road, que promueve la cooperación internacional en distintas áreas estratégicas, incluyendo educación, innovación y desarrollo tecnológico.
Para Chile, este tipo de becas en China representa una oportunidad concreta para formar especialistas en propiedad intelectual, un campo cada vez más relevante para sectores como la tecnología, la investigación científica y las industrias creativas.
Además, refuerza los vínculos académicos entre ambos países y abre nuevas posibilidades de intercambio profesional en áreas clave para el desarrollo económico.