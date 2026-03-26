Carabineros y China fortalecen cooperación policial

Alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros visitaron la Embajada de China en Chile en Santiago, en una jornada de intercambio que combinó cooperación policial, conocimiento institucional y actividades culturales, en un contexto de creciente vínculo bilateral entre ambos países en materia de seguridad y formación.

Durante la visita, los futuros carabineros recorrieron la sede diplomática y asistieron a una presentación sobre la relación entre China y Chile, con foco en el desarrollo de la cooperación bilateral.

Uno de los momentos centrales fue el diálogo con la agregada policial de la embajada, instancia en la que se abordaron aspectos del sistema policial chino y sus prácticas en seguridad pública.

Según detallaron desde la delegación china, el intercambio permitió compartir experiencias sobre la vocación policial, así como visiones sobre cooperación internacional en materia de seguridad.

Cooperación policial China-Chile en desarrollo

Este tipo de encuentros se enmarca en un escenario donde la cooperación policial entre China y Chile ha ido tomando mayor relevancia, especialmente en áreas como formación, intercambio de conocimientos y prevención del delito.

Para Chile, estas instancias permiten a los futuros carabineros conocer otras experiencias internacionales y ampliar su mirada sobre el trabajo policial en contextos distintos.

Cultura y diplomacia: parte clave del vínculo

La jornada no solo estuvo centrada en seguridad. También incluyó actividades culturales como pintura y caligrafía china, guiadas por integrantes de la embajada.

Este tipo de experiencias busca reforzar el entendimiento entre ambos países desde una dimensión más amplia, incorporando elementos culturales en la formación de los estudiantes.

La actividad concluyó con un mensaje de la embajada destacando el entusiasmo de los jóvenes y su futura labor en Carabineros, en una jornada que combinó cooperación policial, diplomacia y cultura.