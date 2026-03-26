Fundación Iguales: "Cuando permites discursos de odio en el Congreso, estos se cuelan en la calle"

María José Cumplido, directora ejecutiva de Fundación Iguales, expresó en Una Nueva Mañana su preocupación por el panorama actual de los derechos de la diversidad sexual en Chile y el mundo.

La historiadora y activista vinculó directamente el auge de discursos conservadores con el incremento de la violencia física y administrativa contra las personas LGBTQ+.

Consultada sobre el aumento en las cifras de discriminación y homofobia en Chile -que según reportes recientes han experimentado un alza significativa-, Cumplido fue enfática en señalar que las palabras de los líderes políticos tienen un impacto directo en la seguridad de las personas.

"Esas son las consecuencias cuando permites que grupos de la sociedad sientan que estos temas ya no son de moda y se pueda volver atrás. La consecuencia de esos discursos que a veces nos pueden parecer 'bueno, estas peleas están en el Congreso, qué importa', la consecuencia directa en todos los países del mundo es que eso se cuela en la calle", señaló la directora de Iguales.

El giro internacional de Chile en la OEA

Cumplido comentó además la reciente postura del Gobierno de Chile en organismos internacionales como la OEA y la ONU, donde el país optó por no adherir a ciertos grupos de protección de minorías y aceptó definiciones restrictivas de género basadas únicamente en el sexo biológico.

La activista explicó que esto no es solo un debate semántico, sino que pone en riesgo la identidad legal y la seguridad de los ciudadanos, especialmente de la población trans.

"Al alinearse con esa visión, uno puede suponer que pueden tomar las mismas medidas que se han tomado en otros lados restringiendo los derechos, los carnets, los nombres, el acceso a educación (...). Hoy día, conversando con personas trans que viajan, no pueden pisar Estados Unidos, les da terror, porque han deportado personas trans por esto", contó.

Para la fundación, este cambio de rumbo marca un quiebre peligroso con la tradición de política exterior chilena que venía liderando la defensa de los derechos humanos en la región.