Maite Orsini revela que conoció a Nicolás Zepeda: "Tuvimos algunos roces"

La exdiputada Maite Orsini sorprendió asistir al juicio de Nicolás Zepeda, chileno acusado de matar a la japonesa Narumi Kurusaki, en Lyon, Francia.

Al salir del tribunal, la exparlamentaria conversó con Roberto Cox mediante el matinal "Contigo en la mañana", señalando que seguirá "el juicio hasta el final" antes de volver a París, donde se encuentra estudiando y participando en seminarios.

"Estoy profundizando mis estudios en justicia penal y en seguridad pública y tener la oportunidad de presenciar en vivo un juicio con un sistema completamente distinto al chileno en casos de alta complejidad es una oportunidad que no quise desaprovecha", explicó.

Asimismo, añadió que este caso "nos invita a reflexionar sobre la violencia de género y sobre cómo los sistemas penales tienen que incorporar esa mirada no solamente a la hora de la investigación, sino a la hora de valorar la prueba".

Orsini revela cómo conoció a Zepeda

En medio de la conversación, la exactriz sorprendió al revelar que conoció a Zepeda hace más de una década, cuando ambos vivían en el mismo edificio en el barrio El Golf.

"Vivimos un año más o menos en el mismo departamento (edificio), tuvimos algunos roces. Entonces sí, sabía perfectamente quién era, cómo se llamaba, su aspecto físico. Y de inmediato cuando se hizo conocido el caso, con mi familia nos dimos cuenta de que era él", contó.

Consultada por el comportamiento del hombre de 35 años, la exdiputada recordó verlo "peleando con gente. Él vivía en un departamento que daba hacia los estacionamientos y mis hermanos pequeños iban a jugar fútbol ahí, le pegaban a la muralla y eso le molestaba y tenía una actitud no muy comprensiva con los niños y tendía a ser bastante agresivo".

"Era agresivo en el tono y tenía problemas con mis hermanos mayores que defendían a mis hermanos menores. Me consta que hubo problemas en razón de ello", precisó.

Finalmente, Orsini aclaró que vivían en el mismo edificio, pero en distinto departamento. "Vivía en el piso uno y yo en el tres. Vecinos. No éramos amigos", recalcó.