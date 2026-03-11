China cierra una de sus reuniones políticas clave y fija prioridades para los próximos años

Por Fabián Pizarro Arcos, desde Beijing

La Cuarta Sesión del XIV Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, la CPPCC, concluyó este miércoles en el Gran Palacio del Pueblo, cerrando así una semana de deliberaciones políticas que forman parte del ciclo anual de las "Dos Sesiones" de China.

Durante la reunión de clausura, los miembros del máximo órgano consultivo político del país aprobaron una serie de resoluciones que sintetizan los debates, propuestas y consensos alcanzados en torno a los desafíos económicos, sociales y políticos que enfrenta China en el inicio de su XV Plan Quinquenal (2026-2030) que debería aprobarse mañana.

La sesión de clausura contó con la presencia de los principales líderes del país, encabezados por Xi Jinping, junto a miembros del liderazgo del Partido y del Estado.

El encuentro marcó el cierre de uno de los espacios institucionales más importantes del sistema político chino, donde representantes de distintos sectores de la sociedad -incluidos partidos no comunistas, organizaciones sociales, minorías étnicas, empresarios y académicos- presentan propuestas y contribuyen al proceso de consulta política que acompaña la toma de decisiones del país.

Durante esta edición, los asesores políticos debatieron una amplia agenda que incluyó el crecimiento económico, la innovación tecnológica, el desarrollo regional equilibrado, la modernización industrial, la protección ambiental y el fortalecimiento del bienestar social.

Las resoluciones aprobadas

En la sesión de clausura, los miembros de la CPPCC aprobaron cuatro documentos clave que recogen los resultados del trabajo realizado durante los días de deliberación.

El primero de ellos fue la resolución sobre el informe de trabajo del Comité Permanente del Comité Nacional de la CPPCC, presentado al inicio de las reuniones por el presidente del organismo, Wang Huning. El informe evaluó las actividades desarrolladas durante el último año y destacó el papel de la consulta política en el apoyo al desarrollo nacional.

El documento subraya la necesidad de seguir fortaleciendo la capacidad de investigación, asesoría y coordinación del organismo, así como su papel como plataforma para reunir opiniones de distintos sectores de la sociedad china.

La sesión también aprobó una resolución sobre el informe relativo a la gestión de las propuestas presentadas por los miembros de la CPPCC desde la sesión anual anterior. Estas propuestas constituyen uno de los mecanismos institucionales más importantes mediante los cuales los asesores políticos influyen en la elaboración de políticas públicas.

Cada año, miles de sugerencias y proyectos son presentados por los miembros del organismo, abordando temas que van desde la transformación tecnológica de la economía hasta la mejora de los sistemas de educación, salud y protección ambiental. Las autoridades gubernamentales revisan estas propuestas y muchas de ellas terminan influyendo en la formulación de políticas o programas específicos.

Además, la sesión aprobó el informe sobre el examen de las nuevas propuestas presentadas durante la sesión de 2026, que establece el proceso mediante el cual las iniciativas serán analizadas y canalizadas hacia las instituciones gubernamentales correspondientes.

La resolución política de la sesión

El documento más relevante adoptado fue la Resolución Política de la Cuarta Sesión del XIV Comité Nacional de la CPPCC, que sintetiza las principales conclusiones políticas del encuentro.

En ella se reafirma el compromiso del organismo con el desarrollo de la modernización china y con el objetivo de impulsar un crecimiento económico de alta calidad en un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre geopolítica y las transformaciones tecnológicas.

La resolución también expresa respaldo a las prioridades estratégicas planteadas por el gobierno chino para los próximos años, incluyendo el fortalecimiento de la innovación científica y tecnológica, la expansión del consumo interno, la modernización industrial y el desarrollo sostenible.

Asimismo, el documento subraya la importancia de fortalecer el papel de la consulta política como mecanismo para construir consensos y mejorar la gobernanza nacional.

El mensaje final de Wang Huning

Durante la ceremonia de clausura, el presidente de la CPPCC, Wang Huning, pronunció el discurso final de la sesión. En su intervención, llamó a los asesores políticos a continuar contribuyendo activamente con ideas y propuestas que apoyen el proceso de modernización del país.

Wang destacó que la consulta política constituye una herramienta clave para reunir diferentes perspectivas sociales y transformarlas en propuestas que ayuden a mejorar la toma de decisiones públicas.

También enfatizó la necesidad de fortalecer el trabajo de investigación y análisis dentro de la CPPCC para abordar los desafíos que enfrenta China en un escenario internacional cambiante.

Un puente entre sociedad y Estado

Más allá de las resoluciones adoptadas, la sesión anual de la CPPCC vuelve a poner de relieve el funcionamiento particular del sistema político chino, donde la consulta y la construcción de consensos entre diversos actores sociales desempeñan un papel importante en el proceso de formulación de políticas.

A través de este mecanismo, representantes de distintos sectores -empresarios, científicos, líderes comunitarios, intelectuales y organizaciones sociales- participan en el debate público y canalizan propuestas hacia las instituciones del Estado.

Con el cierre de esta reunión consultiva, la atención política se concentra ahora en la Asamblea Popular Nacional, que en los próximos días continuará deliberando y aprobando las principales decisiones legislativas y económicas del país para el año en curso.

Más allá de los documentos aprobados, el cierre de la sesión de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino refleja la lógica política que caracteriza al sistema chino: combinar planificación estratégica, consulta institucional y consenso entre distintos sectores sociales.

En un momento en que el país inicia una nueva fase de desarrollo y enfrenta un entorno internacional cada vez más competitivo, el rol de estos mecanismos de deliberación adquiere mayor relevancia. En Beijing lo saben bien: el próximo capítulo del ascenso chino no se escribirá solo con crecimiento económico, sino también con capacidad de coordinación política y visión de largo plazo.