China Hoy: La nueva política de China hacia ALC

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

El 10 de diciembre, el Gobierno chino presentó el tercer "Documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe". En sus más de 8.500 palabras –las de la versión en español–, el documento permite conocer el nuevo enfoque que la dirigencia china espera aplicar en las relaciones con la región, a la que considera no solo una parte primordial del Sur Global, sino también una fuerza relevante en la defensa de la paz y estabilidad del mundo y en la promoción de su desarrollo y prosperidad.

Un detalle que no debe pasarse por alto es que se trata del tercer documento de este tipo en menos de 20 años, lo que revela el grado de importancia que América Latina y el Caribe (ALC) tiene y tendrá para el país asiático. En noviembre de 2008, China publicó el primer documento, en el que definió las áreas de cooperación y los principios rectores de su relación con ALC. En noviembre de 2016, el segundo documento propuso una nueva configuración de las relaciones China-ALC, a la que denominó "cinco en uno" por su énfasis en las relaciones políticas, económico-comerciales, culturales-humanísticas, de coordinación en el plano internacional y de cooperación en conjunto, así como las relaciones bilaterales que contribuyen a toda su puesta en marcha.

Los cinco programas

En esta ocasión, el tercer documento no solo presenta una política alineada con las iniciativas globales que China ha ido presentando en los últimos años, sino que se basa sobre todo en los cinco programas que el presidente chino, Xi Jinping, anunció en mayo de 2025 en el marco de la IV Reunión Ministerial del Foro China-CELAC celebrada en Beijing: los programas de la solidaridad, del desarrollo, de las civilizaciones, de la paz y de los pueblos.

En cuanto al programa de la solidaridad, el tercer documento subraya la necesidad de mantener las visitas mutuas entre líderes de China y ALC, y de apoyar a los países de la región para que desempeñen un papel más importante en los asuntos internacionales. En relación con el programa del desarrollo, la dirigencia china pone énfasis en dos cuestiones que han concitado la atención en algunos medios latinoamericanos: la disposición a firmar más tratados de libre comercio (TLC) y el llamado a que las empresas e instituciones financieras chinas participen en la planificación y construcción de infraestructura en los países de ALC.

Precisamente, este 2026 se cumplirán veinte años de la puesta en vigencia del TLC entre China y Chile, el primero que la nación asiática suscribió con un país de la región y que ha multiplicado el comercio bilateral hasta convertir actualmente a China en el destino del 40 % de las exportaciones chilenas. Mientras que en el ámbito de la infraestructura, sale a relucir la construcción del megapuerto de Chancay, en Perú, el cual no solo viene dando un impulso a la economía peruana –se estima que contribuirá con hasta 0,9 puntos porcentuales en el PIB de dicho país–, sino que ha abierto también una nueva ruta comercial directa entre Sudamérica y Asia.

4 de octubre de 2025. Un técnico chino conversa con su homólogo brasileño en el sitio del proyecto de modernización de la central hidroeléctrica Itaipú en la ciudad de Foz de Iguazú, estado de Paraná, Brasil. Foto: Xinhua

En materia del programa de las civilizaciones, el tercer documento hace un llamado a apoyar la enseñanza del idioma chino en los países de ALC y a incentivar la cooperación en educación digital. Con respecto al programa de la paz, los medios latinoamericanos han destacado el apoyo expreso de China a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y a la Declaración de los Estados Miembros del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe.

Finalmente, en cuanto al programa de los pueblos, el tercer documento manifiesta la intención de impulsar un diálogo con ALC en cuestiones vitales para los países de la región, como la reducción de la pobreza, la eliminación de la hambruna y la disminución de la brecha entre ricos y pobres. En este punto, cabe recalcar el interés de China de celebrar un diálogo sobre turismo con ALC, y de ampliar la colaboración en un sector que se va convirtiendo en otro eje de la relación bilateral.

En ese sentido, China ha puesto ya en marcha una política de exención de visados a los turistas de países como Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay, y viene promoviendo el establecimiento de más vuelos comerciales con la región. El ejemplo más reciente se dio el 4 de diciembre, cuando un avión de China Eastern Airlines despegó de Shanghai y, tras una escala en Auckland (Nueva Zelanda), continuó su desplazamiento hasta Buenos Aires (Argentina), marcando así el inicio oficial de esta nueva vía directa, la ruta comercial más larga del mundo.

Se espera que esta ruta directa no solo contribuya al intercambio persona a persona, sino también al comercio. De hecho, el primer vuelo de regreso de Buenos Aires a Shanghai transportó 2,1 toneladas de cerezas argentinas y 10,5 toneladas de salmón chileno. La diversidad de los productos frescos ha ido aumentando en los siguientes vuelos, lo que ha hecho que en China se hable ya de esta nueva "ruta de la seda aérea".

Una actualización necesaria

Durante la ceremonia de presentación del tercer "Documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe", el ministro asistente de Relaciones Exteriores chino, Cai Wei, destacó que el texto presenta propuestas en más de 40 áreas, y responde a las necesidades e intereses de cooperación de ALC en ámbitos como el comercio, la inversión, las finanzas, la innovación científico-tecnológica y la lucha contra el cambio climático.

"Este documento pone de pleno manifiesto la alta importancia atribuida por China a sus relaciones con ALC, y servirá como hoja de ruta y guía para su desarrollo en la nueva etapa", mencionó Cai, quien es un conocedor de la región, puesto que ejerció el cargo de director general del Departamento de América Latina y el Caribe de la Cancillería china. Cai añadió que la actualización del documento, después de nueve años, era necesaria en vista del rápido desarrollo alcanzado por la relación China-ALC en la última década.

Cabe recordar que China se ha consolidado como el segundo socio comercial de la región y uno de sus principales países de origen de inversión. Según datos oficiales, el intercambio comercial superó por primera vez los 500.000 millones de dólares en 2024, mientras que en los primeros diez meses de 2025, la cifra se aproximó a los 450.000 millones de dólares, lo que –a pesar del complejo panorama del comercio internacional– supuso un crecimiento interanual del 3,5 %.

26 de junio de 2025. Trabajadores en el laboratorio conjunto en bio-nano-farma China-Uruguay en Montevideo, Uruguay. Foto: Xinhua

En la referida ceremonia de presentación, Martin Charles, decano del cuerpo diplomático de los países latinoamericanos y caribeños en China y embajador de Dominica en Beijing, consideró que la implementación del tercer documento será fundamental para seguir avanzando en la cooperación en sectores como la construcción de infraestructura, la tecnología, la educación, la cultura, la agricultura y el desarrollo sostenible.

Otro de los asistentes a la ceremonia fue el embajador uruguayo Aníbal Cabral, quien recordó que su país asumirá en marzo próximo la presidencia pro tempore de la CELAC, por lo que tendrá un rol clave dentro de las relaciones de la región con China. En declaraciones a Diario La R, Cabral transmitió la disposición de Uruguay a implementar el programa China-CELAC definido en mayo de 2025 en Beijing. "Nuestros compromisos ya están plenamente asumidos", aseguró.

Ecos en América Latina

La publicación del tercer documento generó una serie de reacciones en América Latina. A través de su cuenta en la red social X, Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente cubano, expresó su respaldo al texto por "constituir una guía invaluable dirigida a fomentar el crecimiento económico y los lazos de amistad y cooperación entre nuestros pueblos".

Del mismo modo, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, consideró que el tercer documento marca un hito en el fortalecimiento de la comunidad de futuro compartido China-ALC. "Nos conduce a transitar por un camino de cooperación, solidaridad, desarrollo sostenible y confianza mutua entre nuestros países", escribió también en la red social X.

Por su parte, el embajador de China en México, Chen Daojiang, hizo notar que la publicación del texto coincide con el próximo inicio del periodo del XV Plan Quinquenal de China (2026-2030), lo que refleja –según el diplomático– la articulación estrecha entre los asuntos domésticos chinos y los internacionales, así como la sólida base de cooperación entre China y ALC. "El documento no solo funciona como una hoja de ruta para la cooperación bilateral, sino también como un compromiso con una visión largoplacista", manifestó el embajador Chen en un artículo publicado en el diario mexicano Milenio.

20 de octubre de 2025. Unas alumnas asisten a una clase de artes marciales en la Comunidad Educativa Chino Boliviana Sariri, La Paz, Bolivia. Foto: Xinhua

Un punto importante, señaló el sitio digital Panamá Hoy, es que el tercer documento "da un giro total" a la forma china de mirar hacia ALC. "El documento sustituye la cooperación sectorial por un enfoque de asociación multidimensional", agregó. Dicha perspectiva fue compartida por la agencia de noticias ANSA, que, en un artículo publicado por el diario argentino La Nación, manifestó: "China está cambiando el enfoque de la cooperación, pasando de la simple extracción de recursos a sectores de alto valor añadido".

El hecho de que hoy estemos hablando del tercer "Documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe" no es una casualidad para el embajador de China en Cuba, Hua Xin, quien destacó que en sus páginas puede verse la continuación de una política coherente y respetuosa con la soberanía regional. "No creemos que los países de la región sean un patio trasero de ningún otro país", enfatizó en declaraciones a la agencia Prensa Latina. El embajador Hua concluyó con una idea que busca transmitir China: "Construir una comunidad de futuro compartido no es un eslogan, sino un realidad con hechos concretos".