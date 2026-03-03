China inicia la hoja de ruta del XV Plan Quinquenal en el marco de las Dos Sesiones

Por Fabián Pizarro Arcos

El Gobierno de la República Popular China declaró este martes en Beijing su disposición para iniciar formalmente el XV Plan Quinquenal (2026–2030), considerado la hoja de ruta económica y social más importante del país para los próximos cinco años.

La afirmación fue hecha por Liu Jieyi, portavoz de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), durante una conferencia de prensa internacional celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, en el marco de las sesiones anuales de la APN y la CCPPCh, conocida popularmente como Las Dos Sesiones.

Organizadas del 4 al 11 de marzo, estas reuniones políticas revisan las prioridades nacionales, evalúan la implementación del anterior plan quinquenal y definen las directrices del siguiente marco de desarrollo estratégico, incluyendo el presupuesto, las metas legislativas y las políticas públicas.

Según Liu, el XV Plan Quinquenal reflejará las prioridades nacionales y las aspiraciones del pueblo chino, y será resultado de una coordinación estrecha entre los órganos de gobierno, el Partido Comunista de China (PCCh) y las instituciones pertinentes, con el objetivo de avanzar hacia un desarrollo de alta calidad que responda a las exigencias sociales, tecnológicas y económicas de este nuevo periodo.

"El plan quinquenal, que busca implementar la supervisión especial, es una de las funciones importantes de la supervisión democrática del Partido Comunista Popular de China", señaló Liu, enfatizando la participación continua de comités especiales en la evaluación y ejecución de políticas públicas durante el anterior quinquenio.

Liu destacó que el plan no solo se centrará en los sectores tradicionales de crecimiento, sino que además promoverá la innovación, la modernización industrial, el desarrollo urbano y rural, así como el bienestar social de la población -temas que China ha venido priorizando desde la implementación de sus planes quinquenales décadas atrás.

El portavoz remarcó también la importancia de este momento histórico, ya que la convocatoria de Las Dos Sesiones coincide con el 105.º aniversario de la fundación del PCCh y marca el inicio de la implementación del XV Plan Quinquenal, otorgando un significado político y simbólico especial a los debates en curso.

Entre los principales objetivos delineados para el nuevo quinquenio se encuentran el fortalecimiento de la autosuficiencia tecnológica, el aumento de la productividad, la consolidación de un mercado interno robusto y la profundización de las reformas estructurales, que buscan sostener el crecimiento económico en un contexto global cada vez más desafiante.

Además, Liu subrayó que la CCPPCh presentará recomendaciones políticas clave para la formulación del XV Plan Quinquenal y promoverá un desarrollo de alta calidad, en línea con los lineamientos estratégicos definidos por el Comité Central del PCCh.