Cómo el intercambio entre Chile y China fortalece el trabajo conjunto en CGE

Chengzu Liu, subdirector del Departamento de Gestión de Supervisión de CGE y miembro del equipo directivo de State Grid de China, compartió con Efecto China su experiencia sobre la integración cultural entre trabajadores chilenos y chinos.

Desde 2020, ambas comunidades conviven en la empresa eléctrica tras la llegada de la firma estatal china al país, en un proceso que -según Liu- ha fortalecido tanto el trabajo en equipo como la comprensión mutua.

"Empezamos desde cero, conociéndonos, encontrando principios comunes. Hoy somos un solo equipo", afirmó Liu, quien lleva más de cuatro años viviendo en Chile.

De las Fiestas Patrias al Año Nuevo Chino

Liu destacó que las actividades culturales han sido clave en la integración. CGE celebra tanto festividades chilenas como el 18 de septiembre, así como eventos tradicionales chinos como el Año Nuevo Lunar y la Fiesta del Medio Otoño.

Estas instancias, explicó, permiten compartir valores comunes como la familia y el respeto, además de promover la curiosidad por las tradiciones del otro país.

"A los colegas chinos nos impresiona la calidez y la alegría de las Fiestas Patrias chilenas. Y a los chilenos les encanta conocer nuestras costumbres y gastronomía", comentó.

Claves del éxito

En el ámbito laboral, Liu comparó las formas de trabajo en China y Chile, destacando diferencias pero también puntos en común.

Mientras que la cultura china enfatiza la planificación a largo plazo y la disciplina, la chilena valora el equilibrio entre vida personal y trabajo, algo que -según él- ha enriquecido la gestión de la empresa.

"La buena comunicación y la planificación clara son esenciales. Hoy tenemos un entendimiento compartido y objetivos comunes", señaló.

El idioma, una puerta a la comprensión

Uno de los factores que más ha facilitado la integración, dijo Liu, ha sido el aprendizaje del idioma español. Dominar la lengua local le ha permitido acercarse a sus colegas y a la comunidad.

"Conocer el idioma abre un mundo distinto y permite tener cercanía con la gente", sostuvo.

Liu aseguró sentirse "muy cómodo" viviendo en Chile y no tiene planes de regresar pronto a China. Valora la tranquilidad del país y la amabilidad de sus habitantes.

"Recomiendo a los jóvenes viajar, estudiar o trabajar en otro país. Es una experiencia que marca la vida", concluyó.