Embajada de China donó uniformes escolares en Tomé y comprometió apoyo para la reconstrucción

Un gesto de solidaridad internacional se concretó en la comuna de Tomé luego de que el embajador de la República Popular China en Chile, Niu Qingbao, realizara una visita oficial al municipio para entregar uniformes escolares a estudiantes afectados por la emergencia forestal que impactó a la comunidad.

Durante la jornada, el diplomático no solo materializó la donación destinada a apoyar a las familias damnificadas, sino que además comprometió respaldo en el proceso de reconstrucción del sector Punta de Parra, abriendo una etapa de acercamiento y colaboración en futuros proyectos que puedan contribuir al desarrollo de la comuna.

El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, valoró la instancia y agradeció el respaldo en medio de la compleja situación que enfrentan numerosas familias.

"Este encuentro representa esperanza para nuestra comunidad. Valoramos profundamente este apoyo y confiamos en que este sea el inicio de un trabajo sostenido en el tiempo, siempre pensando en el bienestar de quienes lo han perdido todo", señaló la autoridad comunal.

Desde el municipio destacaron que la visita constituye un hito histórico, ya que es la primera vez que la máxima autoridad diplomática china en Chile visita una comuna del país, lo que marca un precedente en las relaciones de cooperación descentralizada.

El compromiso adquirido durante la jornada refuerza los lazos entre Chile y China, proyectando nuevas oportunidades de apoyo para la recuperación y reconstrucción de la zona afectada por la emergencia forestal.