El mensaje de la selección de Portugal a La Roja: "Nueve años después, nos volvemos a encontrar"
Las redes de la selección europea compartieron una imagen de la recordada semifinal de la Copa Confederaciones.
Las redes de la selección europea compartieron una imagen de la recordada semifinal de la Copa Confederaciones.
La selección de Portugal oficializó en esta jornada el amistoso con La Roja en la previa del Mundial de 2026 y en sus redes sociales publicó un mensaje dedicado a Chile, recordando la semifinal que ambos equipos disputaron en la Copa Confederaciones de 2017 en Rusia.
"Nueve años después, nos volvemos a encontrar. Nos vemos el 6 de junio", publicó la selección portuguesa en su Instagram, con una fotografía de esa semifinal, con Claudio Bravo y Cristiano Ronaldo como capitanes.
Esa semifinal fue mítica para Bravo, el 28 de junio de 2017, en el Kazán Arena. El partido terminó sin goles, y el capitán nacional atajó tres disparos en la tanda de penales, con resultado 3-0 para Chile.
Nueve años después, Cristiano Ronaldo, con 41 años, sigue activo como capitán de Portugal; Bravo, por su lado, se retiró a mediados de 2024, tras jugar la Copa América con Chile.