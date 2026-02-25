Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

El mensaje de la selección de Portugal a La Roja: "Nueve años después, nos volvemos a encontrar"

Las redes de la selección europea compartieron una imagen de la recordada semifinal de la Copa Confederaciones.

El mensaje de la selección de Portugal a La Roja:
La selección de Portugal oficializó en esta jornada el amistoso con La Roja en la previa del Mundial de 2026 y en sus redes sociales publicó un mensaje dedicado a Chile, recordando la semifinal que ambos equipos disputaron en la Copa Confederaciones de 2017 en Rusia.

"Nueve años después, nos volvemos a encontrar. Nos vemos el 6 de junio", publicó la selección portuguesa en su Instagram, con una fotografía de esa semifinal, con Claudio Bravo y Cristiano Ronaldo como capitanes.

Esa semifinal fue mítica para Bravo, el 28 de junio de 2017, en el Kazán Arena. El partido terminó sin goles, y el capitán nacional atajó tres disparos en la tanda de penales, con resultado 3-0 para Chile.

Nueve años después, Cristiano Ronaldo, con 41 años, sigue activo como capitán de Portugal; Bravo, por su lado, se retiró a mediados de 2024, tras jugar la Copa América con Chile.

