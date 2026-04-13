Fiscal nacional avanza en acuerdo penal con China para combatir el crimen organizado

El fiscal nacional, Ángel Valencia, viajó a Shanghai para impulsar un acuerdo bilateral de cooperación en materia de asistencia penal entre Chile y China, actualmente en negociación entre las cancillerías de ambos países.

La visita se enmarcó en la reunión del comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), que convocó a cerca de 30 autoridades de distintos países.

El punto central de la agenda fue la reunión protocolar con el fiscal general de China, Ying Yong, y otras altas autoridades del sistema de procuradurías. Allí se abordó directamente la necesidad de concretar el acuerdo bilateral y de reforzar el trabajo conjunto frente al aumento de la criminalidad transpacífica.

Valencia también se reunió con Liu Zhiyuan, director de Cooperación Internacional de la Fiscalía china, instancia en que ambas delegaciones acordaron establecer canales de contacto más directos entre equipos especializados en narcotráfico, crimen organizado y delitos económicos.

Rutas comerciales y finanzas ilícitas, el centro de la agenda

El fiscal nacional subrayó la relevancia estratégica de la relación con China, principal socio económico de Chile, en la protección del sistema financiero y las rutas comerciales.

"Para proteger nuestra economía, es necesario resguardar el prestigio de nuestros puertos y evitar que las rutas comerciales sean utilizadas para actividades ilícitas", afirmó.

En ese marco, destacó que China "tiene una amplia experiencia en el combate de las finanzas criminales y el contrabando", lo que hace especialmente valiosa la cooperación bilateral en esta materia.

Visita a la Fiscalía de Shanghai

La delegación chilena recorrió además las instalaciones de la Fiscalía de Shanghai (Procuratorate N°1 Branch), donde conoció su modelo de gestión, el uso de tecnologías para el seguimiento de causas y las estrategias de relación con víctimas y la comunidad.

Sobre la participación de Chile en la IAP, Valencia señaló que el organismo permite "recoger buenas prácticas, mejorar nuestros procedimientos y fortalecer la capacitación de nuestros equipos".

"Esto contribuye a dos objetivos fundamentales: mejorar la calidad del servicio que prestamos a la ciudadanía y fortalecer el esfuerzo colectivo para combatir el crimen organizado", sostuvo.