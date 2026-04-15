Los cinco ejes de la ley de reconstrucción: desde rebaja de impuestos a contención del gasto

En el marco de la cadena nacional anunciada para esta noche, el Presidente José Antonio Kast confirmó que el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social se compondrá de cinco ejes concretos encabezados por la rebaja al impuesto corporativo, el fortalecimiento del empleo formal, facilitación regulatoria, certeza jurídica y la contención del gasto público.

Durante su discurso, emitido desde Cerro Castillo y acompañado de cacerolazos en distintos puntos de la capital, el Mandatario informó que el proyecto "contiene más de cuarenta medidas organizadas en torno a cinco ejes que son, al mismo tiempo, los cinco principios que hicieron crecer a Chile cuando crecía de verdad".

Competividad tributaria

"El primero es la competitividad tributaria. Chile tiene hoy el impuesto de primera categoría más alto de su historia y esa brecha le cuesta al país inversión, empleo y futuro. Nuestro proyecto lo baja gradualmente al veintitrés por ciento, el nivel más competitivo de las últimas dos décadas", anunció.

"Al mismo tiempo, reintegraremos gradualmente el sistema tributario: el impuesto que paga la empresa vuelve a ser íntegramente descontable del impuesto de sus dueños, eliminando la doble tributación", agregó el exrepublicano.

Fortalecimiento del empleo formal

El jefe de Estado explicó que el segundo eje es el fortalecimiento del empleo formal: "Proponemos la creación de un crédito tributario por pago de remuneraciones: las empresas que paguen sueldos a los trabajadores más vulnerables, recibirán un crédito de esas remuneraciones contra sus impuestos", puntualizó.

"Esto inyecta liquidez por 1.400 millones de dólares al año al sector productivo, beneficia a 235 mil pymes que representan el 86% de los beneficiarios de este crédito, y protege a más de 4 millones de trabajadores", aseguró Kast.

Facilitación regulatoria

El Presidente indicó que el tercer eje de la iniciativa corresponderá a la facilitación regulatoria "para que en Chile se vuelva a invertir con fuerza".

"Este proyecto le da al Servicio de Evaluación Ambiental autoridad real para filtrar observaciones de organismos sectoriales. Reduce el plazo de invalidación de permisos ya otorgados de dos años a seis meses. Limita a seis meses las medidas precautorias que puedan paralizar proyectos ya aprobados", aseveró.

Certeza jurídica y regulatoria

Kast indicó que el cuarto eje apunta a la certeza jurídica y regulatoria: "Este proyecto reinstala la invariabilidad tributaria y abre una ventana de doce meses para repatriar capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto único del siete por ciento, en el caso de que se mantengan invirtiendo en el país", detalló.

Contención del gasto público

Finalmente, el exlíder republicano sostuvo que el quinto eje del proyecto abordará "la contención del gasto público".

"Este proyecto triplica los cupos de incentivo al retiro voluntario del sector público, para generar mayor movilidad. Establece medidas concretas para enfrentar los abusos en licencias médicas y entrega mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos para hacer cumplir la ley", concluyó.

Apoyo del oficialismo

Los partidos de Chile Vamos manifestaron su respaldo inmediato a la iniciativa. El diputado Jaime Coloma enfatizó que "desde la UDI trabajaremos incansablemente para que este proyecto sea aprobado lo antes posible, porque ataca los dos principales problemas que tiene el país: el crecimiento y el empleo. Esto traerá mejor pega y mejor paga".

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) valoró "que se han ido acotando aquellas medidas a lo estrictamente vinculado a la reactivación, a la reconstrucción y al desarrollo social y económico de Chile. Esperamos que sea el inicio de un cambio de rumbo en el país".

La defensa y explicación técnica del proyecto en el Congreso quedará en manos de los ministros de Hacienda, Interior y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), quienes iniciarán su despliegue legislativo en los próximos días.