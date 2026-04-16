Claudio Alvarado: "La receta del alza de impuestos ya fracasó y hay que cambiarla"

El ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), defendió este jueves en Cooperativa los alcances del anunciado proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, argumentando que la "receta del alza de impuestos ya fracasó y hay que cambiarla".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el exsenador defendió la iniciativa impulsada por el Presidente Kast como una "reforma estructural para que la economía despegue".

"Aspiramos a que esta reforma estructural que rebaja los impuestos pueda hacer atractiva y competitiva a nuestra economía para atraer inversiones. Nuestro objetivo es que, al final de nuestro Gobierno, exista estabilidad fiscal: un crecimiento no del 2 sino del 4%, y que el desempleo actual de 8,4% caiga a niveles de 6,5%", complementó.

Primeros beneficios se verán "en un año"

Consultado por las críticas que ha surgido desde el propio oficialismo, como las que emitió el presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri (UDI), sobre la demora en que las medidas incluidas en la iniciativa se vean reflejadas en el bolsillo de la clase media, el jefe de gabinete explicó que se trata de un proceso gradual.

"A veces es necesario dar una vuelta un poquito más larga porque las condiciones del país no permiten tenerlo todo inmediatamente, pero sí nos permiten generar las bases para que dentro de poco tengamos beneficios efectivos y reales para las personas", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que los resultados se verán reflejados en el bolsillo de las personas en un plazo de "un año y medio... es lo normal en un proceso en que la economía tiene que sentar las bases para volver a crecer, esto no es de un día para otro".

El titular del Interior también abordó las críticas sobre la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda: "Yo estuve en el Parlamento muchos años y siempre escucho que 'es una injusticia que a los adultos mayores los estén castigando con las contribuciones' porque éstas serían un impuesto al patrimonio producto de una vivienda que adquirieron con ingresos que ya habían pagado impuestos, lo están castigando dos veces", indicó.

"Entonces hoy, cuando se da cumplimiento a esa aspiración, que surjan críticas de esta naturaleza para mí son indiferentes porque estoy convencido de que es una medida justa y necesaria", enfatizó.

Críticas por eventual conflicto de interés

El ministro Alvarado también salió al paso de las acusaciones de la oposición sobre posibles conflictos de interés de miembros del gabinete que podrían verse beneficiados con la rebaja de impuestos a las empresas.

"Atribuyo un desconocimiento al afirmar este tipo de situaciones, no quiero pensar que sea de mala fe o de ignorante, porque toda legislación es de carácter general. Ningún chileno con sentido común va a pensar que hay un grupo de personas porque tengan una determinada situación y deciden dedicarle tiempo al servicio público van a establecer normas para beneficiarse ellos. Eso es ilógico y absurdo", respondió.

"Lo que queremos hacer con este proyecto es que, dentro de poco tiempo más, (las familias) que perdieron el empleo lo vuelvan a recuperar", dijo Alvarado. (Foto: Cooperativa).

El exsenador también aprovechó la instancia para descartar una supuesta inconstitucionalidad del proyecto, luego de que desde el PS amenazaran con recurrir al Tribunal Constitucional (TC): "No hay ningún gato por liebre cuando se describen los objetivos del proyecto. No tiene ninguna lógica lo que están planteando y que lo hagan antes de leer el proyecto me parece absurdo", puntualizó.

Finalmente, el secretario de Estado fue requerido por el límite del acceso a la gratuidad para personas mayores de 30 años y señaló que "si bien es cierto en algún momento eso se consideró (incluirlo en la iniciativa), pero al final del día es una discusión menos que vamos a tener en el Congreso".