Renovación Nacional perdió a otro expresidente: Andrés Allamand

El exministro Andrés Allamand renunció a Renovación Nacional, partido político que ayudó a fundar a fines de la dictadura y que presidió durante varios periodos.

Según informó La Segunda, el también exsenador concretó su dimisión "hace un par de meses y en completo silencio", al punto de que algunos dirigentes RN compartieron con él recientemente en actividades sociales sin llegar a enterarse.

La noticia supone otro golpe para la colectividad, pues se suma a la renuncia reciente (de finales de marzo) del alcalde de Santiago, Mario Desbordes: otro extimonel que también -como Allamand- llegó a representarla en una primaria como candidato a Presidente de la República.

Desbordes transparentó distancia con la actual conducción de la tienda, pero, de acuerdo con La Segunda, el alejamiento de Allamand obedece, en principio, a otra razón: la materialización de un anuncio que formuló en 2022, cuando asumió como secretario general iberoamericano.

"Este momento marca el cierre definitivo de mi larga vida en la política nacional. (...) Como toda persona pública, mis errores y mis aciertos están expuestos al juicio ciudadano, pero siempre mis actuaciones estuvieron motivadas por el deseo de alcanzar lo mejor para nuestro país", dijo Allamand entonces, en febrero de 2022.