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Líder opositora de Taiwán visitó el "Silicon Valley" chino

Publicado: | Fuente: CGTN En Español
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La presidenta del Partido Kuomintang (KMT) de Taiwan, Cheng Li-wun, visitó el instituto tecnológico adscrito a la Universidad de Tsinghua y, al día siguiente, el Parque Científico de Zhongguancun, polo de innovación conocido como el "Silicon Valley" chino.

En ambas instancias, la dirigente destacó los avances que observó en inteligencia artificial y manifestó que el desarrollo tecnológico de China continental le resultó una fuente de inspiración para impulsar la modernización industrial de Taiwán.

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